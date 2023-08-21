侯友宜民調支持度13.6%　學者分析抽樣關鍵：侯應領先柯文哲

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣民意基金會今（21）日公布總統大選民調，針對藍綠白三腳督戰況，民進黨總統參選人賴清德以43.4%領先，不只勝過民眾黨總統參選人柯文哲的26.6%、國民黨總統參選人侯友宜的13.6%，還比柯侯相加還多。文大廣告系教授鈕則勳分析，侯應該已漸漸領先柯，或至少在伯仲之間，鈕同樣認為，有可能在抽樣過程中，挺柯受訪者比較樂意表態，或者是較少抽到挺侯受訪者。鈕並建議侯競辦，應考慮與鴻海創辦人郭台銘攤牌，侯的民調支持度才可能有感起飛。

台灣民意基金會今日公布最新民調，賴清德支持度43.4%，寫下個人新高，柯文哲26.6%、侯友宜13.6%，另16.3%未決定。相較日前的美麗島電子報民調顯示，賴清德支持度39.4%，侯友宜20.4%、民眾黨柯文哲19.8%，幾乎呈現兩個不同世界。文大廣告系教授鈕則勳表示，若是以近來較多的民調趨勢來看，侯友宜應該已漸漸領先柯文哲才對，即便沒有領先柯，柯侯兩人應該也在伯仲之間、互有勝負。

對於台灣民意基金會最新民調，國民黨主席朱立倫今質疑抽樣有問題，不僅冷回「你相信嗎？」，並直接點名台灣民意基金會董事長游盈隆「可能游盈隆董事長要稍微看一看，是不是抽樣有問題？」對此問題，鈕則勳表示，這個民調結果顯示，柯文哲的支持度領先侯友宜幾乎一倍，確實有可能是在抽樣的過程中間，挺柯的受訪者比較樂意表態，或者是較少抽到挺侯的受訪者。

儘管外界對台灣民意基金會民調多所質疑，但鈕則勳仍舊提醒，不管如何，侯友宜還是沒有辦法在民調的過程中，穩健的、大幅的超越柯文哲，這仍是侯陣營的危機。鈕建議，侯陣營與國民黨中央還是得以最快的速度解決現今的盲點；特別是如何釐清和郭台銘的關係，或是考慮與郭攤牌，民調支持度才可能有感起飛，這或許才是侯陣營的當務之急。