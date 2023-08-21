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社會 社會焦點 保障人權

「登山女神」挨告4罪出庭！曾格爾父女同現身　爸笑：今天她生日

記者劉昌松／台北報導

「登山女神」曾格爾疑似與人夫私約泡湯，遭正宮岳啟儒在士林地院求償200萬元，2個女人不斷隔空喊話，曾女否認與人夫陳坤保有性關係，岳啟儒為維護自身權益，4月另外委託律師向台北地檢署遞狀，控告曾格爾和父親曾國樑涉犯偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4罪，曾格爾和父親一同出庭。

曾格爾接受偵訊後，先是低頭遮臉閃避媒體表示：「謝謝，不要佔用媒體社會資源」，反而是父親曾國良維持一貫地熱情，告訴媒體：「今天是她的(曾格爾)的生日，沒事啦，謝謝大家關心」，記者追問父女倆為何出庭，曾國樑說：「謝謝大家關心，就岳啟儒控告我們有的沒有的。謝謝，今天她生日。」

▲▼曾格爾與父親北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾格爾(右起)生日當天因與父親曾國良一起被告偽造文書等4罪到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，公關女強人岳啟儒是因為透過連動丈夫陳坤保手機的iPad而發現，陳坤保與曾格爾2人訊息多達175張，除了親暱話語外，曾還不斷要求丈夫幫忙募款，並主張曾格爾曾在2022年8月29日主動邀約陳男到三二行館SPA按摩及發生性行為，被發現後還掩蓋事實，嚴重侵害配偶權，因此到士林地院提出民事求償200萬元。

過去士院開庭審理民事案件時，曾女律師強調，2人未發生性行為，曾父受訪稱：「我不願我女兒被千夫所指」，「(陳坤保)說要贊助170萬，結果根本沒有，所以告他詐欺，還利用媒體霸凌！」陳坤保則沉默不回應。

全案自此展開轉折，曾格爾質疑岳啟儒利用自己的公關力量，動用網軍攻擊她，岳啟儒公開丈夫與曾格爾的私訊內容反擊，陳坤保也發聲明打臉曾格爾，認了與曾格爾「確有親密接觸」，且覺得很後悔。

曾格爾則是公開法院筆錄，再次強調與陳坤保沒有性關係，稱陳坤保事後提醒她去買藥，是去買胃潰瘍的藥，但在陸續公開的筆錄中，卻顯示陳坤保坦承與曾格爾一起泡湯，曾格爾還有摸他的生殖器。

為此，岳啟儒及仲誼公司委任吳彥鋒律師到台北地檢署遞狀，針對被告曾格爾、曾國良等人所涉及7項犯罪事實，與該等犯罪事實所涉偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4項罪名。

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