汐止凌晨車禍！轎車高速過彎失控撞號誌桿　再撞清潔隊回收車

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區21日凌晨4時許發生一輛自小客車追撞路旁清潔隊回收車的離譜車禍，清晨5點40分，清潔隊人員發現停放回收車遭追撞後報警處理，警方獲報到場查處，發現肇事司機行經該處因轉彎車速過快，前車煞車後他閃避不及，急拉方向盤閃避前車後撞上路旁車輛，且涉嫌肇事逃逸，依法開罰。



▲彭男高速過彎肇事，車頭全毀還撞到路旁清潔隊回收車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，車禍發生在康寧街901號前，今天凌晨4點29分，彭男（27歲）駕駛鐵灰色自小客車行經該處時，因轉彎車速過快，加上前方車輛煞車減速，彭男為避免車輛撞上前方，先撞到左方事故地點前的號誌桿，再撞上清潔隊的公務回收車，所幸時值凌晨並無其他人員受傷。

彭男高速駕車釀禍，造成號誌桿及清潔隊回收車受損屬實，警方調閱監視器釐清肇事車輛後，上午通知彭男到場製作筆錄，並依規定開立肇事逃逸罰單，全案依交通事故處理程序辦理。





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