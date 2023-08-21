BMW男酒駕自撞工程護欄！辛亥隧道往台北塞爆　通勤族狂哀號

記者張君豪／台北報導

21日上午7時許，台北市文山區連絡市中心的辛亥路塞爆，導致不少上班通勤民眾抱怨連連！原來當時有一輛白色BMW轎車在辛亥隧道前疑似駕駛未注意路況，自撞辛亥捷運站對面路旁工程護欄，事故導致辛亥路4段兩線道僅剩一線通行，交通因此打結，轄區警方火速到場處理。原來駕駛凌晨入睡前喝啤酒助眠，未料清晨開車出門酒駕肇事。

▲梁男酒駕上路，造成辛亥路四段往台北方向嚴重回堵。（圖說下同／記者張君豪翻攝)

文山二警方指出，上午該車在辛亥路4段南往北行經捷運辛亥站對側車道發生自撞意外，BMW小客自撞路旁工程護欄，據警調查，駕駛梁男（29歲）駛自小客撞及護欄，所幸無人受傷，梁男經酒測值達0.46mg/L，梁男向警方表示，他凌晨睡前有喝啤酒助眠，未料上午開車出門上班仍未退酒。警詢後依公共危險送辦，同步通知拖吊車立即到場排除，恢復交通順暢。

文山二警方呼籲駕駛人，酒後切勿駕車，可尋求代駕、或搭乘大眾交通等方式，謹記「醉不上路」，莫有僥倖心態。

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