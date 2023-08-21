吃醋前女友有人追　他放「刻名神主牌＋腳尾飯」詛咒！下場GG

記者黃翊婷／綜合報導

新竹黃姓男子不滿張姓男子接近前女友，2022年7月間先在臉書發文痛罵兩人是「狗男女」，接著跑去對方住處潑白色油漆，甚至在門口擺放刻有張男名字的神主牌、腳尾飯，結果害自己一次吃上誹謗、毀損、恐嚇共3罪，日前被新竹地院法官判處拘役90日，得易科罰金9萬元。

▲黃男在張男家門口放神主牌和腳尾飯。（示意圖／CFP，非本文事發地點。）

判決書中記載，黃男因為不滿張男接近前女友，2022年7月3日、4日多次在臉書發文，痛罵張男「趁我老婆酒醉帶她回你家，你們這兩個狗男女我X你媽的，偷吃被我抓到」、「不敢面對是嗎？狗小孩，看到我跑得跟狗一樣，被皮帶打不夠」、「出來面對不要躲在女生後面」。

接著，黃男在2022年7月4日手持袋裝白色油漆，跑到張男及前女友住處外丟擲、潑灑，導致兩人的住處地板、花盆毀損；同年同月24日晚間9時許，他帶著刻有張男名字的神主牌和1碗腳尾飯前往張家，將東西放在門口「詛咒」。

黃男挨告之後，對於上述犯行皆坦承不諱。新竹地院法官認為，黃男只是因為主觀上對張男的行為不滿，就在臉書PO文罵人，還在別人住處前潑漆、放神主牌，顯然不知尊重他人的名譽、財產及生活安寧法益，考量到他已經坦承犯行，家中還有老母、小孩要養，於是依散布文字誹謗罪、毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪，各判處拘役30日、20日、50日，合併應執行拘役90日，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。