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社會 社會焦點 保障人權

出遊遭載到摩鐵強吻　她靠嘴咬爆色男逃魔爪

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓男子2020年8月間透過網路交友軟體結識女網友小美（化名），兩人相約開車出遊，他卻將人載到摩鐵強吻，結果遭到女方強烈反抗咬傷，最後實在是太痛了才罷手。新竹地院法官審理後，依強制猥褻罪判處邱男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲桃園市郭姓男子去年6月至8月間以散佈小孫子女友裸照要脅，帶至摩鐵硬上性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲邱男將小美載到摩鐵強吻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，邱男2020年8月間透過ZALO網路交友軟體結識當時21歲的小美，兩人相約在同年8月15日一起出去玩，他開車載著女方前往生態農場遊玩，結束之後前往摩鐵休息，他卻利用兩人獨處的機會，不顧女方抗拒，強行將人壓倒在床上並強吻。

小美強烈掙扎、反抗，還用力咬傷邱男的嘴唇及胸部，且徒手抓傷男方的手臂，直到男方因為疼痛難耐作罷，才逃過一劫。事後小美越想越生氣，於是在事發隔日主動前往警局報案提告。

新竹地院法官認為，邱男不思尊重他人性自主權，對小美強吻猥褻，造成小美身心受創，考量到他已經坦承犯行，也與女方達成和解，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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