女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連田姓女上兵，因為聽聞同性伴侶抱怨遭到鄭姓女子（19歲）背叛，竟撂人「教訓」鄭女幫伴侶出氣，施虐4天打到平底鍋的鍋柄都變形了，最終造成鄭女死亡。新竹地院法官審理後，依傷害致死罪判處包含田女在內共5人，8年8個月至7年2個月不等的重刑。

▲田女不滿鄭女「背叛」伴侶，竟撂人將她囚禁凌虐。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起事件，警方在2022年11月14日接獲葉姓民眾報案，指稱因為多日聯絡不上鄭女，便與朋友一起前往對方位於湖口鄉中山路住處找人，沒想到到場之後，發現人已經身體發黑倒臥在地，沒有呼吸心跳。

警方獲報之後立刻展開調查，並在當日逮捕包含田女在內共5人到案。據了解，5嫌與死者鄭女是朋友關係，主嫌田女是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連上兵，她得知伴侶先前與鄭女交往時遭到劈腿，為了替伴侶出氣，於是找來朋友一起前往鄭女住處討公道，談判過程中發生口角，她一時情緒失控，持鐵棍毆打、將人囚禁，一行人施暴之後便拋下重傷的鄭女離去。

鄭女全身傷痕累累，最終因引發橫紋肌溶解症身亡。檢方認為田女等5人嫌涉傷害致死罪，且罪嫌重大，於是向法院聲請羈押。新竹地院去年11月16日開羈押庭，認為5人有逃亡、勾串證人之虞，因此裁定田女等人羈押禁見，並收押至新竹看守所。

根據《自由時報》報導，新竹地院法官日前針對此案進行審理，表示田女等人囚禁凌虐鄭女長達4天，打到連平底鍋的鍋柄都變形，考量到5人皆已坦承犯行，但逝去的生命無法彌補，最終依傷害致死罪判處5人8年8個月至7年2個月不等的重刑。