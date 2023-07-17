　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連田姓女上兵，因為聽聞同性伴侶抱怨遭到鄭姓女子（19歲）背叛，竟撂人「教訓」鄭女幫伴侶出氣，施虐4天打到平底鍋的鍋柄都變形了，最終造成鄭女死亡。新竹地院法官審理後，依傷害致死罪判處包含田女在內共5人，8年8個月至7年2個月不等的重刑。

▲▼疑口角糾紛施暴致死 新湖警火速逮嫌移送偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲田女不滿鄭女「背叛」伴侶，竟撂人將她囚禁凌虐。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起事件，警方在2022年11月14日接獲葉姓民眾報案，指稱因為多日聯絡不上鄭女，便與朋友一起前往對方位於湖口鄉中山路住處找人，沒想到到場之後，發現人已經身體發黑倒臥在地，沒有呼吸心跳。

警方獲報之後立刻展開調查，並在當日逮捕包含田女在內共5人到案。據了解，5嫌與死者鄭女是朋友關係，主嫌田女是陸軍第6軍團裝甲584旅聯兵一營機步連上兵，她得知伴侶先前與鄭女交往時遭到劈腿，為了替伴侶出氣，於是找來朋友一起前往鄭女住處討公道，談判過程中發生口角，她一時情緒失控，持鐵棍毆打、將人囚禁，一行人施暴之後便拋下重傷的鄭女離去。

鄭女全身傷痕累累，最終因引發橫紋肌溶解症身亡。檢方認為田女等5人嫌涉傷害致死罪，且罪嫌重大，於是向法院聲請羈押。新竹地院去年11月16日開羈押庭，認為5人有逃亡、勾串證人之虞，因此裁定田女等人羈押禁見，並收押至新竹看守所。

根據《自由時報》報導，新竹地院法官日前針對此案進行審理，表示田女等人囚禁凌虐鄭女長達4天，打到連平底鍋的鍋柄都變形，考量到5人皆已坦承犯行，但逝去的生命無法彌補，最終依傷害致死罪判處5人8年8個月至7年2個月不等的重刑。

ET快訊
逼女友刪照釀墜樓悲劇！　選秀歌手突宣布退賽…IG被罵爆
女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光
17歲少年遭誤逮！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告
抽中有望現賺6.6萬元！　閎康今日起開放申購、承銷價175元
監視器畫面曝！南韓暴雨「6萬噸洪水」瞬間灌入　地下道至少11
泰利估今轉中颱！全台防劇烈天氣　恐有新颱侵台機率曝
倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」　絕美現場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫偷吃妻好友被「厭惡外遇」弟媳抓包　小三訴苦反成鐵證

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光

嘉義廟會爆炸釀28傷　消防局長初判「垃圾袋氣爆」

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

屏東警抄出118支走私槍！ 2線民「1離奇死亡、1變共犯逃亡」　

不滿遭同鄉出賣！移工砍傷友人「1警也濺血」　爬屋頂竄逃消失

大樓住戶空拋「烤麵包機」墜地砸爛　騎士只差4步險遭爆頭

17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

快訊／國1北上117K事故「8車追撞」　車流回堵2公里

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭　最後身影曝

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

人夫偷吃妻好友被「厭惡外遇」弟媳抓包　小三訴苦反成鐵證

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光

嘉義廟會爆炸釀28傷　消防局長初判「垃圾袋氣爆」

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

屏東警抄出118支走私槍！ 2線民「1離奇死亡、1變共犯逃亡」　

不滿遭同鄉出賣！移工砍傷友人「1警也濺血」　爬屋頂竄逃消失

大樓住戶空拋「烤麵包機」墜地砸爛　騎士只差4步險遭爆頭

17歲少年遭誤逮頭縫17針！呂秋遠控警「至少涉2罪」：願免費幫提告

快訊／國1北上117K事故「8車追撞」　車流回堵2公里

「賴清德的林全」操刀　政見主軸「國家希望工程」

人夫偷吃妻好友被「厭惡外遇」弟媳抓包　小三訴苦反成鐵證

中國資料和反間諜法趨嚴　跨國企業加速資料脫鉤

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

日本非官方台海危機兵推　台美日缺對話機制受關注

新颱「杜蘇芮」最快後天生成　「若距離較近不排除發警報」

普丁警告：俄羅斯擁有充足庫存集束彈藥

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女「打到鍋柄變形」下場曝光

逼女友刪照釀墜樓悲劇！　選秀歌手決賽前突宣布退賽…IG被罵爆

趕著談代言慘摔一跤！　楊千霈下巴雷殘「破相傷照曝光」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

剛上完大夜班！護理師回家路上自撞亡

國道1號8車追撞事故　車流回堵2公里

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

少年遭警誤逮撞破頭！呂秋遠：願免費幫提告

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

軍情局女軍官驚爆洩密！檢方出手了

罕見118支長短槍走私案 2線民1離奇死亡1逃亡

烤麵包機從天而降　騎士停等紅燈險遭砸

不滿遭同鄉出賣！移工砍傷2人逃逸

更多熱門

相關新聞

單身女PO照徵友　她酸長得普通賠6萬

單身女PO照徵友　她酸長得普通賠6萬

女子小花（化名）2021年11月間在臉書交友社團發文並張貼自己的照片，沒想到竟被張姓女子留言酸諷長相普通，甚至亂講她會剋死丈夫，氣得一狀告上法院並求償50萬元。新竹地院審理後，考量到張女無業也無財產，判她應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

人夫揪她摩鐵開房8次　退房1關鍵露餡

人夫揪她摩鐵開房8次　退房1關鍵露餡

陳修將打死22歲小三！　家屬淚求償千萬

陳修將打死22歲小三！　家屬淚求償千萬

妻手機藏雙人裸身床照　夫見對話崩潰

妻手機藏雙人裸身床照　夫見對話崩潰

關鍵字：

新竹地院傷害致死

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

好命女「7種手面相」大公開！

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

客凌晨問有芋圓嗎？老闆回答、客超怒

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面