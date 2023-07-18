貼裸照禁前女友戀愛　醋男嗆「大不了關3年」！結局後悔了

記者黃翊婷／綜合報導

鄧姓男子想與前女友A復合被拒絕，竟在2021年1月間跑到摩鐵停車場張貼A女的裸照，還數次透過電話、LINE威脅A女不能交新男友，否則就要對男方及其家人不利，「人間沒辦法跟妳在一起，那我只能帶妳到陰間做夫妻」、「我大不了關3年，我會纏妳一輩子」，真的挨告之後卻後悔了，秒賠36萬元換取原諒。新竹地院法官審理後，依散布竊錄之身體隱私部位內容罪、恐嚇危害安全罪，判處鄧男有期徒刑8個月，得易科罰金24萬元，緩刑2年。

▲鄧男透過散布裸照、訊息威脅，逼迫A女與自己復合。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，鄧男和A女在2016年間開始交往，直到2019年8月間才分手，但他想要與A女復合，提出要求之後被拒絕，竟在2021年1月17日傳送LINE訊息預告自己準備了許多「禮物」，要讓對方生不如死，隔天一早便開車前往新竹某摩鐵，將交往時偷拍的女方裸照張貼在摩鐵停車場。

鄧男做完上述事情之後仍不罷休，他在2021年1月21日至3月6日間，多次透過電話、LINE訊息威脅A女，要求對方不能交新男友，也不能與異性一起出門，否則就要對男方及其家人不利，「妳敢交一個，我就敢弄一個」、「人間沒辦法跟妳在一起，那我只能帶妳到陰間做夫妻」，甚至為了逼迫復合，表明要將裸照撒在女方母親經營的店門口，「我大不了關3年，我會纏妳一輩子」。

A女受不了糾纏，因此決定報警並提告。鄧男到案之後，對於自己的行為均坦承不諱，也感到很後悔，願意賠償A女36萬元達成調解。

新竹地院法官認為，鄧男明知A女已經無意復合，竟故意散布裸照貶低女方，還不斷發簡訊、打電話恐嚇，對女方身心造成相當大的傷害，考量到雙方已經達成調解，他也獲得女方諒解並同意給予改過自新的機會，因此依散布竊錄之身體隱私部位內容罪判處4個月，另依恐嚇危害安全罪判處5個月，合併應執行刑期為8個月，得易科罰金24萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。