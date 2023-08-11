看不爽丈夫前妻胸部太大　正宮酸「假的」慘賠12萬元

記者黃翊婷／綜合報導

新竹李姓人妻對丈夫的羅姓前妻感到不滿，竟盜用照片酸諷對方「這張的照片胸部這麼大，我們懷疑是假的」，還在交友平台申請帳號，非法利用羅女的個資，結果遭一狀告上法院，日前被新竹地院法官依違反《個人資料保護法》判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲李女在網路上張貼羅女的照片，酸諷對方胸部大是「假的」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，李女對羅女心有不滿，為了報復羞辱，向不知情的丈夫借用手機，接著盜取手機內羅女的照片，然後在未經同意之下，於2022年9月30日在臉書公開發文，貼出羅女與丈夫的合照3張及獨照1張，並留言嘲笑「這張的照片胸部這麼大，我們懷疑是假的，應該是整型手術過的，那為什麼身材跟臉還是一堆油層」、「這張照片看到就噁心死了」。

除此之外，李女還在2022年10月3日於某交友平台申請帳號，並將羅女的照片、個人資料公開，供不特定人瀏覽。後來羅女上網發現自己遭李女盜照羞辱，一氣之下決定報警並提告。

新竹地院法官審理後認為李女犯罪事實明確，她因為與丈夫之間的感情問題，而與羅女發生糾紛，卻無法理性解決問題，反而以上述手段侵害羅女的權利，考量到她已經坦承犯行，但仍未與當事人達成和解，最終依《個人資料保護法》第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，共2罪，各判處有期徒刑2個月、3個月，合併應執行刑期為4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。