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社會 社會焦點 保障人權

女助理嗲聲養套殺「一聽全身酥軟」　竹科供應商慘噴3450萬

記者黃翊婷／綜合報導

竹科供應商阿祥（化名）在網路上看到財經名人的投資廣告，於是加入LINE群組，加上協助辦理投資的女助理聲音很嗲，他一聽就全身酥軟，陸續拿出3450萬元投資，沒想到竟是一場騙局；發現被騙之後，他再拿出200萬元，並與警方合作，最終順利逮住陳姓車手。新竹地院法官審理後，依欺取財未遂罪判處陳男有期徒刑8個月。

講電話,電話,上班,辦公室。（圖／記者周亭瑋攝）

▲阿祥抵擋不住詐團女助理的嗲聲攻勢，損失3450萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男過去曾在台積電外包商工作，後來卻走上歪路，曾因強盜等案件被判刑，但他在緩刑期間加入詐騙集團，並自2023年5月初開始擔任詐團車手；該詐團利用財經名人「阮慕驊」的名義，在網路平台刊登一頁式假廣告，誘騙民眾加入LINE投資群組或下載假投資APP。

阿祥看到廣告之後信以為真，加入LINE群組，並在群組成員的帶領下，開始操作上市、上櫃股票進行當沖及競標、申購、抽籤等方式賺取價差獲利，2023年3月23日至5月4日陸續匯款11次，總計3450萬元，直到同年5月9日他才驚覺有異並報案。

為了揪出詐團成員，阿祥與警方聯手，拿出200萬元假裝要繼續投資，希望面交投資款項，並與陳男相約在某超商碰面。等到陳男一出現，警方隨即上前將人壓制，順利扣得已署名偽造收據3張、偽造工作證6張、偽造空白收據37張、手機2支、贓款2萬3500元等證物。

新竹地院法官審理後，考量到陳男已經認罪，也與阿祥達成和解，日前依詐欺取財未遂罪判處有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

至於社會經驗豐富的阿祥為何會上當，還甘願拿出那麼多錢，根據《自由時報》報導，阿祥向警方表示，當時他已經離婚，詐團派出女助理協助處理投資事宜，聲音非常嗲，光是聽聲音就覺得全身酥軟，等到回過神時，已經落入詐團圈套，損失慘重。

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