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2日籍正妹自由行弄丟錢包！帥警霸氣掏1萬出借　她們回來謝恩了

▲▼2名日本妹自由行弄丟錢包。（圖／翻攝畫面）

▲2名日本妹自由行弄丟錢包，員警大方掏出1萬元出借。（圖／翻攝畫面）

記者柯振中／綜合報導

2名日籍女子上個月來台自由行，其中一人在旅途中不慎弄丟錢包，因為不曉得該如何是好，於是進入派出所求助。大安分局敦化南路派出所員警陳昱豪得知遭遇後，立即借出1萬元現金，讓2人能夠順利出遊，而隔天2人回到派出所歸還現金、還用中文寫下感謝卡，旅行中的意外插曲，成了「台日友好」情誼的見證。

據了解，2名日籍女子來台遊玩，過程中卻意外在大安區弄丟了錢包，身上沒有任何台幣能夠使用，接下來又還有行程，擔心破壞旅遊的興致，這時又看見敦化南路派出所就在附近，於是踏入所內、開口向員警求助。

雖然進入了派出所，但因為羞於啟齒這些遭遇，2人不敢表達借錢的請求。後來經過陳昱豪、翁豪廷及李哲宏員警的溝通，透過翻譯軟體了解困境，原來是因為錢包弄丟、又因為沒有授權無法在台提款，導致沒錢出遊，才會跑來尋求幫忙，陳昱豪也大方掏出1萬元現金，讓2人能夠順利出遊。

▲▼2名日本妹自由行弄丟錢包。（圖／翻攝畫面）

▲▼2名日本妹自由行弄丟錢包，員警陳昱豪拿出1萬元現金借他們，隔天收到可愛的賀禮。（圖／翻攝畫面）

▲▼2名日本妹自由行弄丟錢包。（圖／翻攝畫面）

眼見員警願意相信陌生人，2名女子頓時流下眼淚，收下現金以後，順利按照既定行程、前往九份旅遊，隔天也回到派出所，如數歸還向陳昱豪員警借用的現金。

值得一提的是，為了感念所內員警的幫助，2名女子在九份放天燈時，還特意寫下了「謝謝敦化南路派出所」等文字，同時自製了一張感謝卡，送給派出所的員警，還將幾人的合照放在上面、表達感激之情。

雖然過程中有波折，不過2名女子也充分體會台灣的人情味，臨別前更是熱情邀請員警，有空可以到日本橫濱遊玩，旅途畫下了完美句點，「台日友好」的情誼也更上一層樓。

 
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