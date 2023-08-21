詐232萬助理費！前台南市議長賴美惠被起訴　檢請求減刑

▲前台南市議長賴美惠被控涉嫌詐助理費，台南地檢署將她起訴。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市議會議長賴美惠，被控找人頭當助理，涉嫌向議會不實請領助理費，在第 1屆市議員期間詐領232萬5200元，案經檢察官指揮台南市調處查獲，台南地檢署查終結，以利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴賴美惠，因賴美惠偵查中坦承犯行，並繳回不法所得，檢方在起訴書建請法官依法減輕其刑。

起訴書資料指出，賴美惠曾任台南市第1、2屆市議員，她請陳姓弟媳負責服務處帳務及後壁區公所吳姓約聘人員協助處理服務處事宜，並找吳女的胞妹及賴美惠胞妹的盧友人足當人頭助理，向議會不實請領助理費。賴美惠從2012年1月到2014年底共詐領助理費、春節慰問金等共232萬5200元，相關款項統一由陳女支配，其中多數款項用以支付服務處紅白帖等社交花費。

檢察官指揮台南市調處偵辦查獲，並在2023年7月12日依貪污治罪條中利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實公文書罪嫌起訴賴美惠等5人。檢察官指出，賴美惠業已於偵查中自白犯行，並已全數繳 交全部所得財物，故請依貪污治罪條例第8條第2項前段之規定，減輕其刑。賴美惠前所繳交款項中232萬5200 元，係其犯罪所得之物，請依刑庭宣告沒收。

65歲的賴美惠是台南市後壁區，曾為中國國民黨籍，2000年總統大選時表態支持陳水扁。選後遭國民黨開除黨籍，後加入民進黨。賴美惠打破台南縣、市議會16屆以來的歷史紀錄，成為台南市首位女性議長，也是民進黨第1位直轄市議會女議長。當時台南市議會57席議員中，女性就占有23席，女議員比率相當高。

賴美惠之夫婿為前後壁區區長李本源，夫妻倆在地方努力耕耘，人脈廣、實力雄厚；唯角逐第2屆台南市議會議長時，由於泛綠議員跑票而敗給中國國民黨籍的李全教，連任失利。但李全教因賄選案於2016年8月30日被判當選無效定讞，再度參選議長補選，賴美惠以33票勝出，成功當選第二屆台南市議會議長，2018年宣布放棄競選連任，交棒給其子李宗翰，李宗翰也當選市議員。