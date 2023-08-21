涉用臭豆腐攤商當人頭「詐500萬助理費」！張秉鈞1家3口再延押2月

▲民進黨基隆市議員張秉鈞。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

民進黨基隆市市議員張秉鈞疑涉詐領助理費，檢方複訊後認為涉犯貪污重罪和串證之虞，基隆地院6月21日裁定張秉鈞與他的父母張錦煌、陳瓊茹都裁定羈押。張秉釣不服裁定提起抗告，高等法院認為收押禁見並無違誤，7月6日駁回抗告確定。檢方日前再向基隆地院聲請將3人延押2個月獲准。

民進黨基隆市市議員張秉鈞及父親張錦煌，涉嫌從2009年至2022年3月間，利用在市場擺攤賣臭豆腐的60多歲吳姓男子，以及另名陳姓男子當「人頭助理」詐領助理費，共計詐得費用破500萬元，這些款項全入了張母陳瓊茹的口袋中，基隆檢調6月20日大動作搜索服務處，並約談3人。

檢方複訊完畢後，6月21日認定張秉鈞與其父母涉犯貪汙治罪條例第5條「利用職務上機會詐領財物罪」，另3人有串證、滅證的可能，向法院聲請羈押禁見獲准，3人全遭羈押。

由於當時張秉鈞參選立委，他遭收押後，6月26日下午透過弟弟張偉麒在臉書上發表退選聲明，表示「關於助理費疑雲，目前已進入司法程序，哥哥必會勇於面對，並與家人全力配合司法偵辦。在偵辦結果尚未定論前，為了避免佔用過多社會資源與因個人事件影響後續選情，與家人討論後決定代替哥哥向大家宣佈退出本次立法委員選舉。」

而張秉鈞不服遭法院裁准羈押，提起抗告，但台灣高等法院7月6日認定，他罪嫌重大，且所犯之刑為本刑5年以上重罪，有串供證之虞，收押禁見並無違誤，將他的抗告駁回。

檢方偵辦過後，認為有延長羈押的必要，日前再向基隆地方法院聲請，將張秉鈞與其父母延長羈押2個月獲准。