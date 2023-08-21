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「看誰拔槍快」警下秒槍指同事！追訴期滿前被依恐嚇罪起訴

▲▼ 北投分局。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投警分局陳姓警員10年前在關渡派出所拔槍、拉動滑套對著余姓同事，所幸被制止僅遭處分申誡，日前被依恐嚇罪起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北投警分局陳姓警員，10年前任職關渡派出所警員，在辦公室與余姓同事發生口角，竟拔出警槍後拉動滑套，並持槍對著余員，所幸遭其他員警制止，當年也依行政調查，2員警遭處分申誡，但全案未停息，日前因民眾檢舉，分局趕在追訴期期滿移送。士林地檢署火速偵結，依恐嚇罪起訴陳員並建請法院加重其刑。

陳員偵查時說，2013年間，余姓警員因違規使用機車而有登載不實的問題，他要做其筆錄，豈料，余就嗆「看誰拔槍快」因當時在偵查犯罪害怕余拔槍，所以有提升武力拔槍，目的不是要恐嚇余員。

余員則說，10年前陳員質疑他騎乘尚未分發的新警用機車，2人爆發口角，他才會說「不然看誰拔槍比較快」，陳就拔槍拉滑套，並將槍口對準他，他當下也嚇壞趕緊閃到一旁，視線也不敢對著陳，後來廖姓同仁就跑來把槍搶走。

廖姓警員作證說，2人爭吵時他在現場，並看到陳將槍指向前下方並拉槍機滑套，他看到後當場愣住，就上前對陳說「你在幹什麼」並把陳的槍取走。

檢方根據監視器畫面發現，陳往余方向走，並以右手從身體右後方取出警槍後，左手拉滑套，並將槍舉起指向前下方，余原站在陳前方，立即往右方閃避，依證人證述、監視器畫面等，認陳身為公務員，假借職務上權力、機會，故意犯恐嚇罪，除依法起訴外，也建請法院加重其刑。

陳姓警員從警數十年都在北投警分局多個派出所服務，目前為竹子湖派出所員警，但他從今年7月因故請假迄今已1個多月，而當年發生「荒腔走板拔槍案」經行政調查後，陳員2支申誡、余員則1支申誡；舊案會再度被重提也是因有民眾檢舉，北投警分局趕在追訴期滿前，火速函送檢方。

對此，北投警分局表示，本案是民眾檢舉102年本分局員警不當使用警槍的妨害自由案，分局依法進行調查及函請地檢署指揮偵辦，經士林地檢署偵查後以恐嚇危害安全罪嫌起訴，分局後續將等審理結果從嚴追究考核監督不周責任，以維風紀。

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