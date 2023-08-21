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台南藍軍籲修民代支給條例　質疑辦藍不辦綠現任民代？

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，「民代支給條例」已跟不上時代腳步應儘速修法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團書記長蔡育輝指出，「民代支給條例」已跟不上時代腳步應儘速修法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

前台南市議會議長賴美惠被依貪汙罪嫌提起公訴，台南市議會國民黨團指出，議長握有特別費和公關費，都會因助理費案遭檢依貪污罪嫌起訴，並追繳232萬不法所得，顯見「民代支給條例」已跟不上時代腳步應儘速修法，黨團也懇請檢察官正視自己是超越黨派國家偵查主體，不要辦藍不辦綠。

國民黨團書記長蔡育輝表示，要求立法院修正『民代支給條例』的聲音不絕於耳，完全執政的民進黨就放任民進黨立委怠惰，因為『民代支給條例』可以成為打擊異己的工具，可是現實上，民代不分藍綠，每位都必須面對紅白帖、廟宇神明生等的支出，『民代支給條例』讓民代們毫無使用的彈性空間，賴美惠前議長被起訴就是很好的例子。

蔡育輝說，前議長賴美惠手握特別費和公關費，比一般議員能使用的費用多出很多，賴美惠都還挪用助理費232萬元，『民代支給條例』真的有很大檢討空間，無法跟上時代的腳步就必須要修法，黨團請執政的民進黨部要把，『民代支給條例』當成整肅異己的工具，若不修法不是只有藍營民代會觸法，綠營民代觸法的更多，只是檢察官不辦。

蔡育輝指出，檢察一體檢察官是國家的偵查主體，是超越黨派，不是執政民進黨剷除對手異己的側翼，看看全國藍綠民代被依助理費貪汙起訴的比例，非綠營占三分之二，綠營連三分之一都不到，而且很多都不是現任民代，這樣的辦案結果，人民相信嗎？以台南市議會國民黨團為例，強力監督執政民進黨的貪瀆和圖利，結果強力監督民進黨的議員，每一位都被套上貪汙助理費的罪名，司法是獨立的，不論國民黨執政或是民進黨執政，檢察官真的不是打擊異己的側翼，而是維持國家法律秩序的守護者。

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