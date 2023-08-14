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黑幫老大移監！出動裝甲車、4000士兵押解　疑涉暗殺總統候選人

記者張寧倢／編譯

南美洲國家厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）9日選前造勢時遇刺身亡，當地一名黑幫首領被指控曾向維拉維森修發出死亡威脅，暗殺發生後，武裝安全部隊12日發布影片表示，這名黑幫老大已經被移監至最高安全級別的監獄，約4千名士兵與警察參與了這次移監行動。

▲▼厄瓜多綽號「費托」（音譯，Fito）的黑幫犯罪集團首腦馬西亞士（Jose Adolfo Macias）12日突然被移監。（圖／路透）

▲綽號「費托」的厄瓜多黑幫首腦12日突然被移監，疑似與威脅暗殺總統候選人有關。（圖／路透）

根據BBC報導，厄瓜多販毒黑幫集團「Los Choneros」的首腦馬西亞士（Jose Adolfo Macias）綽號「費托」（音譯，Fito）被指控向死於刺殺行動的總統候選人維拉維森修發出死亡威脅。費托自2011年以來一直被關押瓜亞基爾（Guayaquil）的第8號監獄中，而12日黎明破曉時分，他突然在4千名重裝安全人員的戒護下被移送至另一棟獄所。

▲▼厄瓜多綽號「費托」（音譯，Fito）的黑幫犯罪集團首腦馬西亞士（Jose Adolfo Macias）12日突然被移監。（圖／路透）

▲厄瓜多出動數千名重裝人員移送「費托」至另一棟獄所。（圖／路透）

安全部隊公布的影片中，費托裸著上半身，下身只穿內褲，雙手反銬，被押解至另一棟可容納150人的建築，但仍屬於第8號監獄的一部分。厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）當天也發文表示，費托已被轉移至羅卡獄所（La Roca）。

▲▼厄瓜多綽號「費托」（音譯，Fito）的黑幫犯罪集團首腦馬西亞士（Jose Adolfo Macias）12日突然被移監。（圖／路透）

▲「費托」的移監行動在破曉時分展開，大約4千名安全人員戒備。（圖／路透）

維拉維森修9日結束造勢，正準備搭車離開時遭人開槍，頭部中3彈身亡。過去曾是記者的他將競選重點擺在打擊貪污與毒品，也是少數言明有犯罪組織勾結政府官員的候選人之一。他被槍殺的前一周曾說過自己受到費托「派來的人」威脅，「如果我繼續…提到Los Choneros集團，他們就會擊垮我。」

維拉維森修所屬政黨「運動建造」（Movimiento Construye）13日宣布要替換參選人選，撤回原先與他搭檔的副總統候選人龔薩雷茲（Andrea Gonzalez）提名，改由同樣是記者出身的祖里塔（Christian Zurita）出馬。此前，維拉維森修的遺孀表示，她認為國家應該對丈夫的死負責，也對於龔薩雷茲成為替代人選感到不滿。

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