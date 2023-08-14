18歲兒沉迷女主播「5個月刷光全家積蓄」！爸癌末慘無錢治

▲高中生給直播主打賞160萬元。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一未滿18歲的高一學生，在家長不知情的情況下，將家裡的39萬餘元人民幣（約新台幣164萬元）積蓄用來打賞直播主。近日，該學生父母將平台虎牙直播告上法庭，要求對相關費用進行返還。

據《極目新聞》報導，媽媽林霞（化名）表示，他們一家是福建省福州市的一戶普通人家。她和丈夫已經有60歲，均無業在家。兒子小胡（化名）是一名高中生，9月馬上讀高二，目前還未滿18歲。

前些年，家裡一直欠了不少外債，2018年8月，林霞和丈夫將家裡唯一的一套房產出售。還完債務後，餘錢還剩50餘萬元（人民幣，下同），這也是家裡的全部積蓄，「因為我跟孩子父親平時不會操作手機軟件，所以就讓兒子將這筆錢轉到他爸爸的支付寶裡。」

讓她沒想到的是，2022年12月，夫妻兩人查看存款數額時，發現裡面的餘額已經所剩無幾。夫妻倆詢問兒子才知道，這些錢孩子大部分都用來打賞網紅了。

8月13日，小胡表示，去年8月起，他在家裡上網課，知道父親的支付寶帳戶裡有錢，便開始用來打賞直播主，「當時成為榜一大哥就很興奮，然後就上頭了。」

小胡說，那幾個月，他打賞的主播共有數十個，金額最高的一次，在一天給一個主播打賞超過10萬元，為了繞過打賞通道的金額限制，小胡通過轉帳的方式，給網紅的助理銀行帳號轉帳9萬元。經林霞查詢，從2022年8月至12月，小胡通過虎牙平台，共給網紅打賞消費390204元。

事後，林霞多次與虎牙公司聯繫，嘗試讓虎牙公司把錢退還，但是虎牙公司均以案涉虎牙帳號是用成年人個資註冊為由予以拒絕。

今年上半年，林霞請了律師，並將虎牙公司告上法庭。2023年6月16日，該案在廣州互聯網法院開庭審理。截至目前，案件並未宣判。

林霞稱，案件庭審剛結束幾天，孩子父親就因為身體不適住進醫院，最後診斷為肺部腫瘤晚期，目前通過向親朋好友借款，正在住院治療，開支不小。

湖北鳴伸律師事務所律師葉楨表示，總額數十萬元的巨額打賞，孩子的父母不追認，那麼這個打賞行為從法律層面上來說是無效的。