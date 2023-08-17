陸甜美網紅教主馮提莫罹癌後復出　海邊直播開唱嗓音「啞啞的」

記者魏有德／綜合報導

以甜美、清新形象吸引無數粉絲的「大陸第一網紅」馮提莫7月坦承罹患甲狀腺癌末期，完成手術後，12日在海邊首度直播開唱，吸引超過300萬粉絲朝聖觀看，儘管唱到後來嗓音出現變啞情況，但馮提莫仍積極樂觀地回應，「我會好好恢復和練習嗓子，彌補自己的不足。」

▲馮提莫抗癌成功後，12日首度直播開唱。（圖／翻攝自馮提莫微博）

馮提莫最初因為一首《學貓叫》爆紅進軍演藝圈，近年健康卻亮起紅燈，罹患甲狀腺癌末期，所幸手術成功，身體也順利恢復，她日前透露：「嗓子也在我的不懈努力練習下恢復差不多啦！」

前天，馮提莫直播開唱，這也是她術後首度演出，除了邀來李玉剛、騰格爾擔任嘉賓助陣，她也感謝老天爺沒有下雨，以及所有工作人員、樂隊老師的付出，直言眾人為了這天做了許久準備，「我的確很久沒直播了，開播前心臟一直撲通撲通跳得好快，擔心唱不好，擔心讓你們失望。」

▲馮提莫勇敢露出脖子手術傷疤，並稱之為「微笑線」。（圖／翻攝自馮提莫微博）

所幸，當開播時看見眾多粉絲關注與鼓勵，馮提莫內心立刻湧上久違的親切感，瞬間就被充滿了電，「雖然嗓子唱到最後有點啞，大家也聽得出來。我會好好恢復和練習嗓子，彌補自己的不足，之後一定給你們帶來更多好聽的直播～。」

▲馮提莫7月坦承罹患甲狀腺癌末期。（圖／翻攝自馮提莫微博）



事實上，馮提莫7月24日公開罹癌時，曾提到自己不怕生病，但術後有一段時間無法說話、唱不了歌，帶給她極大打擊：「這才是我最崩潰的事情，感覺天都塌下來了。」所幸，經過她努力練習，嗓子才順利恢復，「不要擔心哦，之後我還要給你們唱歌呢。」她也表示，只要還有人聽，「我就會一直唱下去！」