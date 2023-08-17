女網紅KTV爆口角攔車離開！火爆男揪友出頭　竟拿鎮暴槍射傷3人

▲金門翁姓網紅和陳姓男子在KTV爆衝突，洪姓男子找陳姓友人到場助陣，陳男竟持鎮暴槍，朝計程車後座的翁女射擊。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門翁姓女網紅15日和友人到金寧鄉某KTV唱歌，和也來消費的洪姓男子發生口角衝突。當翁女等人攔計程車離開時，被洪男叫來的3名友人半途攔截，其中陳姓友人手持鎮暴槍朝計程後座車內射擊塑膠彈，導致翁女等共3人受傷就醫。警方獲報調查後，將洪男等人依傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦。

警察局勤指中心於15日凌晨4時4分許，接獲110報案，指稱有人於金寧鄉某路段遭人開槍打傷，現在金門醫院急診室就醫，請警方派員協助處理。

警方獲報抵達醫院後，發現有3位民眾身體受傷。經調查為翁姓女網紅一行人與洪姓男子於15日凌晨2時許，在金寧鄉某KTV消費時發生糾紛，進而爆發口角衝突，洪男疑撥打電話另找3位友人到場助陣，翁女等人見狀立即搭乘計程車離開KTV，當車行駛至金寧鄉某路段處，即遭洪男的陳姓3名友人攔下，陳男手持鎮暴槍朝計程後座車內射擊塑膠彈，造成翁等共3名被害人受傷就醫。

金城分局表示，本案發生後被害人提出傷害告訴，警方立即將相關人等迅速帶案調查，並查扣作案工具鎮暴槍1把及數發塑膠彈送驗，全案依刑法傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦。另警方查扣之鎮暴槍若驗出超過規定動能，將另依槍炮彈藥刀械管制條例移送。警方提醒民眾勿以暴力手段解決紛爭，對於暴力行為必定從嚴依法究辦。