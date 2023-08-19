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Jake深夜發聲了！被控「騙台人500萬善款」拍片反咬：妳滿意了吧

▲▼Jack在影片當中，描述了他與Lili姐認識的過程。（圖／翻攝Jack頻道）

▲Jake在影片當中，描述了他與Lili姐認識的過程，不過對於粉絲關注的善款金流、去向，仍沒有多加敘述。（圖／翻攝Jake頻道）

記者柯振中／綜合報導

大陸網紅Jake平常在YT上經營頻道，先前因為聲稱母親罹患血癌，收到了來自台灣人超過500萬元的善款，卻被踢爆拿這些錢換手機、買車、遊日本，掀起許多討論。對此，他本人也出面回應，同時點名了1位「Lili姐」，指稱「我終於成為妳口中那種，身敗名裂、十惡不赦的人了，妳開心嗎」，似乎對最近的風波感到無奈。

Jake在YouTube頻道上傳了一段影片，解釋他與Lili姐的認識過程，2人是在3月6號認識，當時他因為沒有申請到台大醫院的治療，接著就收到Lili姐主動發訊息，告知「三軍總醫院不需要資產、保證金」，只要將母親的罹病資料如實告知就好。

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後來Lili姐告知，接下來只要到銀行申請財力證明，確認有20萬元（人民幣，下同，約新台幣87萬元）的存款，就能夠申請成功，而他也立即找來親友借錢，申請完財力證明後立即將錢歸還。除此以外，Lili姐還幫忙申請了新北伊甸基金會的伊甸愛心棧，讓Jake一家有了免費的住所。當時Jake心中十分感激，認為遇到了救星，母親終於有辦法治療。

▲▼Jack在影片當中，描述了他與Lili姐認識的過程。（圖／翻攝Jack頻道）

▲▼Jake在影片當中，描述了他與Lili姐認識的過程，但沒有詳述接受捐款後，這些善款的金流。（圖／翻攝Jake頻道）

▲▼Jack在影片當中，描述了他與Lili姐認識的過程。（圖／翻攝Jack頻道）

而到了台灣以後，Jake開始分享自己的故事、Lili姐給予幫助的故事，引起了廣泛關注。不過，後來Lili姐又稱，因為大陸人在台辦理金融卡不容易，因此由她提供銀行帳戶，來讓Jake募捐，而這種想法則被Jake拒絕，因為「我們剛到台灣，我就在網路上說，我媽現在很不容易、需要一筆錢，我覺得這種行為很不要臉」。

期間Jake差點扛不住壓力，想要公布募款帳戶，又怕Lili姐拿了錢直接人間蒸發，因此還是忍了下來，直到離開台灣為止，都沒有動用過對方的銀行帳戶。

不過，後來Jake認識了有力人士，又被Lili姐要求向這些人募款，他拒絕提議以後，卻遭檢舉「在台灣騙吃騙喝、騙財騙色」，更是被指控性侵、來台後大部分時間都在宣傳共產主義，讓他瞬間心寒，因為爆料者的口吻、行為「我覺得跟您（Lili姐）太像了」。

Jake表示，後來Lili姐又要找他去尋找金援，但他又開口拒絕，畢竟他能夠自食其力、努力直播賺錢，這樣也能夠讓媽媽治病，不想靠著別人幫助。而他才剛表達完立場，卻又被新北市移民署找上，被控在台灣從事的行為，與幫媽媽治病完全不同。

後來與移民署的誤會解開、Jake的母親隔天過世，他沒有再與Lili姐聯絡，沒想到卻被Lili姐的閨蜜指控「忘恩負義」，各種黑料也隨之出現，不過對於這些指控，他也不感到意外。

如今他面對大量指控，連新聞媒體都開始報導，「我終於成為妳口中那種，身敗名裂、十惡不赦的人了，妳開心嗎」，似乎是對近期的風波感到不滿及無奈。

至於這趟日本之旅、以及新的手機，他則是要感謝在台灣的2名貴人，其中一名是幫他負擔日本全程費用的「小玉姐」，第二位則是送他iPhone14的人，讓他滿懷感恩。

不過，雖然Jake講述了他與Lili姐相處的過程，但仍舊沒有解釋清楚善款的來源，以及為何母親過世以後，仍舊持續開放贊助，因此許多粉絲仍舊不買單，要求Jake給出交代、公開金流，並把剩餘的善款捐給公益團體，這樣一來說不定還能挽回一些名聲。

 
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