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大陸 大陸焦點 特派現場

格力電器跌出世界500強　女董：總比爆雷500強好

▲格力電器董事長董明珠。（圖／CFP）

▲格力電器董事長董明珠霸氣回應。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

《財富》（Fortune）雜誌本月初公布2023世界500強榜單，全球最大、中國空調大廠格力電器5年來首次跌出500強榜單，董事長董明珠被問到「難過嗎」，她回答有什麼好難過的，「總比爆雷的世界500強好」。

董明珠近日在節目中受訪，被問及格力電器跌出今年的《財富》世界500強榜單，這也是她首次針對此事回應。她表示沒什麼好難過的，「看到我企業這麼健康，我很開心，有什麼好難過的，總比爆雷的世界500強好。」

董明珠接著表示，世界500強有什麼意義？只看銷售收入而已，企業好不好，「自己心裡有數，有沒有病，自己知道。」她說世界500強的好處，一是政府接待時會「對你會高看一眼」；二是銀行貸款好貸，但企業真正發展靠的是內在能力、創新實力、人才沉澱與管理水平。

格力電器2019年7月首次入選世界500強名單，位列414位，2020年至2022年間，格力也有上榜，分別為436位、488位、487位，直到今年跌出500強名單。

值得注意的是，同樣是來自中國的世界500強企業碧桂園，今年憑藉去年約639億美元的營業收入，位列第206位，但近期陷入債務爆雷的巨大風波。碧桂園2017年首次登榜，已經連續7年上榜。

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