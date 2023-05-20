傳格力解散手機研發團隊　轉移「直播帶貨」搶年度近40億收入

▲ 格力傳出解散手機研發團隊 ，官網繼續銷售手機。（圖／翻攝 格力官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名手機品牌oppo結束晶片研發公司後，近期又傳出知名家電企業格力集團暫時不做手機研發市場，並且解散位於深圳的團隊。對此，格力也回應，「手機研發持續進行中，TOSOT G7是格力第六代手機，且與格力+智慧家居。」

實際測試，格力手機官網（phone.gree.com）已無法開啟，其官方公眾號「格力手機」在2020年4月16日也停止更新。官網上只剩兩款手機產品大松G5、大松G7仍然在產品目錄中，其官方銷售平台「格力董明珠店」也有上述兩款產品在售，分別售價2699、3099元起（單位：人民幣，同下），銷量不低。

據陸媒《界面新聞》指出，離職員工透露格力手機業務最早在珠海組建，2019年左右將核心團隊搬至深圳，包括開發、測試以及行政人資部門，高峰時期有接近100人。從去年開始，深圳團隊逐漸解散，到2022年中期還剩40餘人，之後「深圳團隊全部解散，後面應該不會再做手機了。」該員工稱。

實際測試，格力手機官網（phone.gree.com）已無法開啟，其官方公眾號「格力手機」在2020年4月16日也停止更新。官網上只剩兩款手機產品大松G5、大松G7仍然在產品目錄中，其官方銷售平台「格力董明珠店」也有上述兩款產品在售，分別售價2699、3099元起（單位：人民幣，同下），銷量不低。

▲格力電器董事長董明珠將跨足「直播帶貨」領域。（圖／CFP）

據了解，2015年3月，董明珠在一場大學演講活動上，突然宣佈格力手機已經推出，並稱自己正在使用，當年6月的格力電器股東大會上，董明珠正式宣佈格力手機開賣，數量有限，售價1600元。其產品主要由卓翼科技代工，預估早期投放量在10萬部以下。

根據市場調研機構TechInsights的最新報告指出， 2023年Q1，大陸智慧手機出貨量同比下降了13%，連續第五個季度出現兩位數的下跌。相比起手機，近來格力的重心放在銷售渠道的革新上。

去年底，珠海格力數字科技有限公司成立，正打造「格力數字科技直播基地」，定位於「產業帶直播＋短影片帶貨的新零售模式」，預計年度直播交易額達到8億元人民幣。

▲格力電器珠海總部。（圖／CFP）

對於暫停手機研發，格力電器19日回應「格力手機研發持續進行中，TOSOT G7是格力第六代手機，且與格力+智慧家居結合，歡迎進入《格力董明珠店》選購體驗。」

格力集團是大陸一家知名的跨國企業，總部位於廣東省珠海市。該集團成立於1991年，起初是一家專注於生產空調產品的公司，目前主要業務包括家用電器、中央空調、智慧裝備、新能源和新材料等領域。其產品線廣泛，包括空調、冰箱、洗衣機、電視、手機、電池、光伏發電等。其空調產品在中國市場佔有重要地位，並在國際市場上也有市占率，格力也對智慧製造裝備和新能源領域持續進行技術創新和產品研發。