格力美女學霸爆「被開除非離職」　前同事：常曠職接私活

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格力美女學霸孟羽童爆「被開除非離職」　前同事：常曠職接私活

記者黃翊婷／綜合報導

25歲正妹學霸孟羽童曾被欽點為中國格力電器董事長董明珠的接班人，但她11日自拍影片證實已經離開格力，掀起議論。一名曾與孟羽童在同一部門工作的格力員工聲稱，孟在職期間經常曠職參加商業活動，也就是「接私活」，經公司約談也沒有改善，才會被「開除」，而不是離職。

孟羽童。（圖／翻攝自孟羽童微博）

▲孟羽童長相甜美。（圖／翻攝自孟羽童微博，下同。）

孟羽童11日在微博發布影片表示，自己已經從格力「畢業」，下一階段任務是申請研究生，繼續讀書深造；她還談到薪資情況，「其實我的工資和格力應屆大學生的水平是一樣的，基本上在5千到1萬元錢（人民幣）這個區間內」，並非外界傳聞的百萬年薪。

此外，過去孟羽童曾在微博上發文坦言工作強度太大，最長的一次連續工作了21個小時。由於孟羽童曾獲得格力電器董事長董明珠賞識，不僅從實習生轉正成為董明珠的祕書，甚至被欽點為接班人，要將她培養成第二個董明珠，如今她自曝已經離開格力，掀起中國網友議論。

▲孟羽童。（圖／翻攝孟羽童同微博）

▲孟羽童（右）曾被欽點為董明珠的接班人。

而根據《上海證券報》報導，一名曾與孟羽童在同一部門工作的員工透露，孟羽童不是離職，是因為違反公司規定「被開除」，她在公司任職期間經常曠職參加商業活動，經約談仍繼續接私活，沒有改善，近2個月也從未見過她在公司加班，懷疑她之前聲稱工作長達21個小時，所表達的「工作內容」並非格力的工作。

《每日經濟新聞》聯繫上格力市場部的另一名員工，詢問孟羽童是不是因為違反公司規定被開除，對方並未明確回應，僅表示「感謝關注」。而孟羽童本人也沒有對此回應，微博最新文章仍停留在她的「畢業影片」。

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