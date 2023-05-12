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大陸 大陸焦點 特派現場

「1天工作21hrs」壓垮董明珠接班人！25歲正妹秘書閃離…曝最新動向

▲孟羽童。（圖／翻攝孟羽童同微博）

▲孟羽童從格力離職。（圖／翻攝孟羽童同微博）

記者鄭思楠／綜合報導

25歲正妹雪霸孟羽童曾獲得大陸格力電器董事長董明珠的賞識，由實習生轉正成為董明珠的秘書，更被欽點為接班人，還說要將她培養成第二個董明珠。不過，近日，孟羽童11日在微博表示，她已經離開格力，自己的下一階段任務是申請研究生、繼續讀書深造。

據《界面新聞》報導，孟羽童最初以董事長秘書一職進入格力電器。由於董明珠公開稱讚其符合接班人標準，想培養成「第二個董明珠」等言論，她的職業起點看似比絕大多數人要高。但事實上，作為一個初出茅廬的新人，孟羽童仍是從基礎工作做起。

按照孟羽童在社交平台發布的影片所說，她入職格力電器後工作大致分為五個部分：行政，政府接待，媒體活動，電商與市場部的對接，出差。

她一方面需要貼身跟隨董明珠的日常行程與對外接待，細致到預約會議室、寫紀要、溝通採訪提綱；另一方面負責市場營銷策劃，例如腦暴會議，直播與影片拍攝。

▲孟羽童。（圖／翻攝孟羽童同微博）

▲孟羽童曾被寄望當董明珠接班人。（圖／翻攝孟羽童同微博）

孟羽童還在影片中透露了薪資情況，「其實我的工資和格力應屆大學生的水平是一樣的，基本上在5千到1萬元錢（人民幣，下同）這個區間內。」此前，外界曾傳言董明珠對她開出了百萬年薪，但只有12萬元為基礎薪資，其餘則是績效與銷售達標後的效益工資，她也在影片中否認了百萬年薪的說法。

5月11日，孟羽童在個人微博發影片回應從格力離職。孟羽童表示，「我已經從格力順利畢業啦。我覺得無論是我還是大家，經歷這樣的一個人生變動吧，都沒必要把它當成一個消極的事情，它只是我們人生某一個階段的選擇而已。」

孟羽童表示，「如果沒有格力的平台，沒有董總，我什麼都不是，剛畢業，普普通通的一個學生，就來到格力這麼好的平台，有很多的成長空間和機會，又受到了很多的關注。」

孟羽童直言道，「最重要的是在董總這樣的企業家身邊工作，我覺得不關是教會了我怎麼樣去做事，更重要的是教會了我怎麼樣去做人，真的很感激，是發自內心的感恩。」

孟羽童也透露自己的下一個階段的任務，就是準備繼續讀書，然後申請碩士生。

▲孟羽童。（圖／翻攝孟羽童同微博）

格力方面並未透露孟羽童離職的具體原因。不過，孟羽童在個人微博曾兩次對外表示，工作強度太大。其中，今年4月3日，她曾表示，已經連續2個月沒有完整休息的周末。4月16日孟羽童則提到，工作時長21個小時打卡，人的極限就是可以不斷被挑戰。

據《九派財經》報導，孟羽童1998年出生，畢業於浙江大學2017級西班牙語專業本科。在被保送進入浙江大學之後，曾多次參與綜藝節目。2019年的《一站到底》、2020年的《神奇的漢字第二季》，都能看到她的身影。原本想打造「天才少女」的人設，卻不料在一檔職場關懷類節目中成功爆紅。

2021年7月，在《初入職場的我們》節目中，孟羽童獲轉正名額，並得到董明珠盛讚，稱其符合接班人標準。最終，也被董明珠收入麾下，成為她的秘書。

2021年11月，孟羽童在格力電器官方直播間進行了直播帶貨首秀，直播進行了4個小時，共上架24件商品，總觀看人數超11.3萬人，單場銷售額約62萬元。

2021年12月，一段格力電器董事長董明珠和秘書孟羽童一同現身中國製造業領袖峰會的影片曾引發人們關注和熱議，董明珠在活動現場表示，「要將孟羽童培養成第二個董明珠。」

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