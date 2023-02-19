張蘭見「霸氣女董」瞬變小妹妹　陸媒：像個「小學生」認真聽講

記者蔡紹堅／綜合報導

大S前婆婆張蘭近日受邀參加了格力電器「霸氣女董」董明珠舉辦的活動，兩位女強人的會面也受到了各界關注。不過，陸媒卻發現，平常行事高調的張蘭，在見到董明珠以後相當謙虛，不只自稱「妹妹」，還乖巧認真的聽講，有如「小學生」一樣。

▼張蘭（右）與董明珠（左）會面。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，張蘭是應董明珠的邀請，率領團隊前往格力參觀，但她到了格力大門口時，卻被告知只有她一個人能進入，於是她只好暫時與團隊成員分別，獨自上樓見董明珠。

一見到董明珠及會議室的一眾高管，張蘭馬上向所有人鞠躬，並與張蘭握手問好。董明珠首先開口，「你現在這個，聽說很火？」張蘭則謙虛回應，「沒有沒有，一直向您學習。」

董明珠聽了以後笑著說，「怎麼向我學習？我一直以你為榜樣，我們兩個不一樣，你那個真的太厲害了！」說完以後，董明珠還拍了拍張蘭的肩膀，彷彿在鼓勵後輩。

接著，董明珠問了張蘭的年齡，張蘭回答自己是「妹妹」，是1958年生的，董明珠隨即揮手大笑說，「唉！那小妹妹！」

陸媒提到，會議的過程中，張蘭一直坐得非常端正，雙手還擺在前方，像個小學生一樣認真聽講，似乎很崇拜董明珠。

兩人會面的影片也在網路上瘋傳，許多網友都發表了意見，「兩個人根本不是一個檔次的！」「第一次見張蘭這麼乖巧！」「這差距太大了吧？」「層級不同，一個實幹型的企業家，一個是靠蹭前兒媳熱度的直播網紅。」