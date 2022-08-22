直播一半「怒拆麥走人」　霸氣女董坦承：確實是不高興

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸格力電器「霸氣女董」董明珠上月直播帶貨時，因為要展示的電器無法啟動，氣到拆麥克風走人。董明珠近日再度上直播帶貨，特別提到了上次的事情，她坦承自己當時「確實是不高興」，但沒有外傳的那麼嚴重。

從先前直播的畫面中可以看到，女主持人當時要啟動電器來示範，但似乎是電源出了問題，電器一直沒有反應，令董明珠非常煩躁，不斷詢問員工到底有沒有打開電源。

現場陷入尷尬的同時，董明珠的臉色也越來越難看，有好幾秒都低著頭不說話，接著更是拆掉了麥克風，把麥克風機給女主持人後就直接離開現場。

▼董明珠直播到一半臭臉，最後更拆麥走人。（圖／翻攝微博）



當天的直播在網路上引起很大討論，許多人都猜測董明珠應該是非常生氣，相關的工作人員後續有可能被懲處了，甚至有人說女主持人可能因此被換掉。

董明珠21日再次上直播帶貨，並主動提及此事，她說，「我們電源插座壞了，當時沒有做檢測，想做小實驗做不起來，確實當時我是不高興，但不至於像他們講的那麼嚴重，說我把話筒一甩就走了，笑得我要命。」

董明珠也提到，這證明了大家很關心他們，「無論他講的是什麼，我覺得關心你，反過來你要感謝他，無論他是黑你也好，不黑你也好，沒關係，他能黑你，證明他還關心你，最起碼認為你是他的對手，他想把你黑倒，但黑是黑不倒的。」

董明珠現年68歲，因為作風豪邁被大陸網友稱為「霸氣女董」，近期大陸眾多大型企業都傳出裁員，包含了格力的競爭對手美的，但董明珠卻反其道而行，不只未提裁員，還在直播上親口向員工承諾，「格力無論在任何困難的情況下絕不裁員，如果說非常困難，就寧可降點工資也不裁員，讓每個人都有一個保障。」