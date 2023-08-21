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大陸 大陸焦點 特派現場

酒店洗澡一半越來越臭　仔细一看「蓮蓬頭都是大便」妹子氣炸

酒店洗澡一半越來越臭　仔细一看「蓮蓬頭都是大便」妹子氣炸

▲女子入住一家酒店，洗澡時不斷聞到一股臭味。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省杭州市一名馬姓女子前2天入住一家酒店，她說晚上洗澡時聞到了一股臭味，仔細看花灑，發現上面有2堆黑色異物，這讓她噁心了很長一段時間。當她找到酒店評理的時候，對方的態度讓她無法接受。

綜合陸媒報導，馬女家住杭州拱墅區小河路附近，前2天家裡空調壞了，她就花234元在家附近的顧貓寧服務式公寓運河郡旗艦店訂了一個大床房。馬女說，晚上9點多，她在洗澡時發現了異常，「我打開手持花灑洗臉，還沖了嘴巴，當時覺得水的味道很臭，越沖越覺得味道特別重，我一看花灑上面都是大便。」

馬女提供了當時拍攝的照片，可以看到花灑噴頭表面有2塊黑色異物。馬女說，當時酒店管家過來一看也傻眼了，「的確是大便，警察也過來肯定是大便，當時我說我要吐很久，這半個月我要吃不下飯了，酒店說那給你免單好了。」

噴頭表面為何有黑色異物，酒店當晚沒有給出解釋。馬女提出了自己的訴求，「這個廁所我女兒小便過，但是當天說是沒有大便過，而且洗澡的區域沒有人進去過，我覺得應該是上一個客人留下的，酒店都沒有檢查過，我現在要求媒體曝光酒店，然後賠禮道歉，不需要賠償。」

記者陪同馬女找到了這家公寓式酒店，店長劉先生表示，黑色異物是什麽，還需要進一步檢測。另外劉先生還提出了一個質疑點，「昨天我們調取了保潔的打掃視頻，保潔說確定是打掃過的，查房的人員也說沒有異物。其次，我們發現她把內褲洗了。」

對此，馬女表示，確實在洗澡之前洗了短褲，但是並不是在淋浴間洗的，也沒有用到花灑。馬女士的丈夫解釋，「當天異物是乾巴巴的，警察也說這個東西一看就是乾的。」所以，馬女士夫婦堅持認為，黑色異物是之前就存在花灑上的。

店長劉先生說，他還詢問了前一位住客，「他說和朋友待了差不多四五個小時，當時還和我們說提前退房能不能退點錢，我還說退不了。肯定去衛生間上過廁所，有沒有進浴室這個我沒問。」現場，店長叫來了給房間做衛生的保潔阿姨。保潔阿姨表示，房間花灑、地漏、玻璃都擦了，「我都擦得乾乾凈凈才出來的，進去的時候花灑上沒有異物，地上都是乾凈的。」

針對黑色異物是什麽，又為何存在花灑噴頭上，雙方各執一詞。當初，馬女是通過美團訂購的酒店，她說之前也把情況反映給了美團，平台已經介入。同時，馬女也已經把情況反映到了轄區內的市場監管部門，主管部門也已經介入。

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