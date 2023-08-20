「最凶鬼月」+水逆！命理師示警5星座凶上加凶　化解方法一次看

▲如今已經進入農曆七月，也是俗稱「鬼門開」的日子。（示意圖／達志影像）



圖文／CTWANT

如今已經進入農曆七月，也是俗稱「鬼門開」的日子，這也是普遍台灣民眾會開始謹言慎行的特殊時段，生怕自己一個奇怪的動作，就招惹到一些好兄弟的不開心。命理師小孟老師今（20）日提醒，鬼月期間正好碰上第3次水逆，「5星座」凶上加凶，並分享化解災厄的方法。

第五名牡羊座：情人爭吵，夫妻口角

[廣告]請繼續往下閱讀...

水星逆行進入夫妻宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻會吵架，心情不好遷怒；看不慣另一伴的生活習慣購買的東西不合意，就與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。建議水逆期間可以多吃哈密瓜代表感情甜甜蜜蜜，文旦柚代表圓滿，能讓感情運勢加分。

第四名獅子座：財來財去，物品遺失

水星逆行進入獅子座的財帛宮位，不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處裡；約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，安然度過水逆。可以多吃火龍果能抵抗水逆干擾，因為火龍果為紅色，五行屬火。

第三名射手座：注意事業，業績下滑

水星逆行進入射手座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難。建議水逆期間可以多吃筍類，如綠竹筍，茭白筍，麻竹筍，因為筍類五行屬土，水來土淹，水逆一來土類植物就能抵抗水逆侵襲。

第二名金牛座：偏財不順，不宜賭博

水星逆行進入金牛座的偏財宮位，若想投資容易精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會套牢；大樂透彩券刮刮樂等不宜購買，因為中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博、小賭傷心大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局裡。建議水逆期間可以多吃黃色蔬果，如鳳梨，黃皮橙肉小西瓜，光皮甜瓜，酪梨等。因為黃色五行屬金，能招來強大財氣，因為水逆衝擊財帛宮，金黃色蔬果能提升財庫，大旺一整年。

第一名處女座：注意交通，外出當心

水星逆行進入處女座的本命宮，顯示將有交通事故的發生；因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。另外就是外出郊遊，若是在山區請小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。還有請小心詐騙事件的發生，請多提高警覺，精神不濟時，更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。建議水逆期間可以多吃柿子，因為柿子代表事事如意，尤其台灣的柿子為水柿，能達到水水相吸化解水星所帶來的凶險。另外也可以吃蘋果，代表平安。

延伸閱讀

▸ 農曆七月也是偏財月 命理師曝光4生肖「財運滾滾來」

▸ 假冒海陸上尉「訂320個麵包」惡意棄單 源頭找到了…竟是境外詐騙電話

▸ 好聲音黑幕／新一季才播一集「24強名單」曝光 買導師轉身竟要200萬