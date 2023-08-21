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妻子卵巢癌末期　婦產科名醫「1舉動」自責害了她　2個月就離世

妻子卵巢癌末期　婦產科名醫1舉動害慘她「2個月就離世」

▲王樂明直接告訴妻子病情，導致妻子喪失意志。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

圖文／CTWANT

面對癌症，應該保持樂觀的心態，才能度過這段艱辛的旅程。婦產科名醫王樂名的妻子去年確診卵巢癌第4期，因為毫不隱諱就講出病情，讓妻子失去動力，僅僅2個月就離開人世。

王樂明在節目《醫師好辣》透露，治療癌症的過程中，心情是很重要的，他的妻子去年被診斷出卵巢癌，一開始是頻尿，因為才40歲左右，他猜測是泌尿道感染，於是開了一些抗生素，但是卻沒有起色，還越吃越痛，只好再開效果更強的抗生素，懷疑是骨盆腔發炎，建議做超音波檢查。

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王樂明指出，超音波一照，看到右側卵巢有一個大約7、8公分的東西，形狀不規則，他內心立刻有不好的預感，「這看起來就不是友善的東西」，回想當時在告知病情時，他認為自己不應該說得太直接，「你覺得她頂得住，其實她頂不住」，後來正子攝影一做，結果也很明顯，是惡性腫瘤，而且已經轉移，從手術到離開僅2個月，原因除了癌症的惡性度太嚴重、進展太快速，還有治療過程太多併發症。

王樂明提到，妻子進出手術室7、8次，併發腸子破裂、內出血、中風等，為了抗癌十分辛苦，但他自責告訴妻子實話，是很殘忍的，「她需要的是安慰，而不是說你一直告訴他這個事實」，就算後續使用再多再好的藥物治療，病人也已經沒有心了。

王樂明表示，妻子到後面整個放棄，問他：「我可不可以不要治療了？」最後還是沒撐過來，他也從這件事學到，有時候醫師解釋病情不要太直接，因為心情占了很重要的一環。

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