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國標名師紮根偏鄉、議員資源挹注　「嘉義愛舞」拿全國冠軍

▲▼ 嘉義縣國標愛舞 。（圖／翁仲德提供）

▲ 國標名師翁仲德(後排右3)成立嘉義愛舞，參加大小比賽頻獲獎  。（圖／翁仲德提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義愛舞成立至今七年，由知名國標老師翁仲德老師所創立，20日參加嘉藝之星全縣青少年才藝競賽決賽獲得全縣冠軍，更因此拿下全國舞蹈總會積分冠軍。

▲▼ 國標名師翁仲德成立嘉義愛舞 。（圖／翁仲德提供）

翁仲德表示團員陳語彤、林頌凡、林筠凡、陳宥蓁、佘冠妤、吳恩妤、張晏慈、吳家琳，該隊形舞曾在111年全民運在嘉義也榮獲隊形舞金牌並獲得獎金180萬，今年再次獲得舞蹈總會全國積分冠軍、以及全縣才藝競賽冠軍。

▲▼ 國標名師翁仲德成立嘉義愛舞 。（圖／翁仲德提供）

翁仲德表示，嘉義跟六都的資源，確實有很大的落差，尤其一些偏鄉的鄉鎮，不管在才藝上或者在學業上的資源比較不足，所以我才下定決心在嘉義的各個角落去教這些偏鄉小孩學習跳舞，讓他們有一技之長，甚至未來可以讓興趣變成是職業。

兒童國標部分都是免學費，透過嘉義縣黃嫈珺議員跟體育署所申請，讓這些偏鄉孩子能有更多的選擇，孩子也非常的努力一週訓練好幾天才得以在全台灣的賽事裡面獲得很棒的佳績。

翁仲德教學族群遍及三歲兒童國標至八十歲成人國標，2018曾帶領百位阿姨登上燈會在嘉義的舞台，兒童國標則是去年創下嘉義縣奪牌歷史紀錄，十四面金牌，對於推動國標扎根不遺餘力。

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