19歲國標舞冠軍輟學投身照服員　要報恩9旬阿嬤「我的一切，都是您給的」

▲國標舞冠軍黃麥臣投身照服員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

高二奪下國標舞2018年世紀盃全國公開賽大專新秀第一名的正妹黃麥臣，為報答生病阿嬤黃春高的養育之恩，日前毅然中斷學業投身照服員訓練，她說：「從小都是阿嬤照顧我，現在阿嬤身體不好了，該是我照顧她的時候！」年僅19歲的黃麥臣說，有朝一日仍想站上國標的世界舞台，向阿嬤證明「我所擁有的一切，都是您給我的」。

和一般學生暑假玩瘋不同，卑南族籍的黃麥臣去年從公東高工選修幼保組畢業之後，報名今年衛福部台東醫院承辦的原住民照服員訓練；包括一周的實習在內，她用苦練國標4年的意志力完成課程；部東醫院護理之家護理長張緯梵也對她的細心大為稱讚。

「4年前半路愛上拉丁國標，我選擇堅持，現在阿嬤需要我了，我也要為阿嬤堅持下去」；麥臣的阿嬤經常會全身抽筋突然發作，連走路都沒辦法；心臟不好加上雙腳安裝人工關節，讓她下定決心自己扛起照顧阿嬤的義務，好讓父母親放心外出工作。

趁著阿嬤狀況好的時候，她會走路陪阿嬤開著電動車，在家裡附近的小公園或是國小走走，在涼亭下聽阿嬤訴說小時候自己最喜歡吃麵疙瘩、不斷在阿嬤幫傭煮飯的時候調皮搗蛋的過往，「圓圓(黃麥臣小名)真的是我們家的開心果，自己有委屈也不講，看到家人都是笑臉」，阿嬤黃春高這樣形容寶貝孫女。

黃麥臣是獨生女，家中經濟只是小康，媽媽黃友紀為了支應她學舞的費用和服裝花費必須兼職2份工作，假日母女四處擺攤販賣手工藝品；黃麥臣自己也嘗試網拍增加收入不想加重媽媽負擔；儘管全家必須努力維持家計，黃麥臣高2時曾經拿下2018年世紀盃全國公開賽大專新秀組第1名，也在今年青年節榮獲社會優秀青年獎項。她說有朝一日想站上拉丁國標的世界舞台，向阿嬤證明「我所擁有的一切，都是您給我的」。

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▲國標舞冠軍黃麥臣投身照服員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

