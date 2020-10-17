國標舞300高手齊聚嘉義！樸城盃開戰...唯一非六都主場

▲▼ 2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站」日前在永慶高中熱鬧登場，吸引全台300多位愛好國標舞的選手參賽，嘉義縣有70幾位選手報名，是唯一一場由非六都主辦的縣市，嘉義縣體育會舞蹈運動委員會爭取賽事，希望能帶動故宮南院的觀光以及周遭的飯店旅宿業，行銷嘉義。

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▲小朋友開心跳舞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

NAS國家業餘聯賽由世界舞蹈理事會（World Dance Council）中華台北總會認證，年度總決賽獎金高達55萬。今年分別在台北市、新北市、台中市、高雄市及嘉義縣等地舉辦9個場次，因為主辦單位的用心與積極，嘉義縣是唯一非六都的承辦縣市。

主辦單位指出，台灣南北運動資源不平均，中南部選手難以持之以恆投入舞蹈運動，因此極力爭取在嘉義縣舉辦賽事，不僅對南部或北部選手是很好的折衷地點，也兼具高鐵之便；同時希望能帶動故宮南院的觀光以及周遭的飯店旅宿業，行銷嘉義。

朴子市舊稱「樸仔腳」，因媽祖首駐蹕之地於樸樹下得名，賽事取名「樸城盃」，除了是對故鄉朴子市的致敬，也象徵對選手的期許，希望選手們能如樸樹一般，紮深基本功，不躁進，不抄捷徑，成為舞台上實力不凡的一顆星。

嘉義縣長翁章梁表示，很高興看到這麼多國標舞好手們來到嘉義縣，大家高高興興的跳舞，他也看的很開心。嘉義縣有70幾位國標舞選手參加這場賽事，預先為111年在嘉義縣舉辦的全民運動會暖身，期許嘉義縣選手能發揮實力，獲得佳績。



翁章梁今年2月宣布提高運動競賽獎金，嘉義縣選手參加全國性運動競賽，奪金牌獎金從6萬元提高到10萬元，全國性體育競賽由嘉義縣主辦，獎金更是加倍，因此，嘉義縣選手如果在111年全民運動會中奪金，獎金20萬元。