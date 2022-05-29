國標舞全國公開賽高雄登場　300舞林高手同場較勁不忘防疫

▲2022舞蹈之星運動舞蹈青少年積分賽第一站在高雄登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

受疫情影響，原定今年3月就要舉辦的「2022舞蹈之星運動舞蹈青少年積分賽第一站」，今（29）日在高雄技擊館登場，悶了許久的選手也找到展現練習成果的機會，超過300位選手參賽，這項比賽也是國標舞全國公開賽及全民運動會高雄代表權選拔賽，幾乎全高雄國中小的國標舞選手都傾巢而出，為爭取團體與個人榮譽舞力全開。

開場表演由來自高雄市旗津國小、漢民國小等23所小學，以及左營國中、梓官國中、中山高中、樹德家商、高雄女中等中學的上百位選手，與來自全台灣的國標舞者，在場上一起共舞一曲氣勢滂礡的西班牙鬥牛舞，讓觀眾驚艷不已。

▲許哲睿（右）和蔡宛蓁（左）正式從選手身分退役。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

主辦單位高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會秘書長許哲睿表示，以往大家都認為國標舞比賽的雙人舞要一男一女，但在高雄市港都國標舞體育運動舞蹈協會的大力推廣下，國標舞近幾年已經深入國中小校園，甚至還有專門的國標舞體育班和舞蹈班，為了這些在舞蹈專業努力的單人選手，協會籌劃了舞蹈之星青少年單人積分賽，不只是讓選手有一個表現的舞台，也是為運動舞蹈推廣盡一份心力。

今天的比賽還有獨具浪漫氣氛的古巴倫巴舞、維也納華爾茲、美式捷舞、巴西森巴舞等，因為賽事關乎年度積分，主辦單位提供國際機票為最高獎勵，並希望爭取到高雄市代表權的選手為自己和高雄爭光。

除了比賽，主辦人許哲睿、蔡宛蓁兩位老師，今天也藉由這場盛大賽事，正式宣布從比賽選手的身份榮譽退役，未來將全心專注傳承自己多年的經驗及培育更多的幼苗，希望能讓喜歡運動舞蹈的孩子們，能學習得更好，未來成為台灣代表隊的成員。

許哲睿、蔡宛蓁為國際知名國標舞拉丁摩登十項全能選手，多次代表台灣在各大國際賽事為台灣取得亮眼的成績，包括2009年高雄市世界運動會台灣代表、亞太賽台灣代表，10多年來更是在國標舞的發源地英國黑池進修與參賽，同時也是全民運動會的金牌選手。

為了落實防疫，這次比賽依高雄市政府公告運動防疫指引辦理，參賽選手出示健康證明、疫苗黃卡正本或數位證明、確診康復證明/解隔單、3日內抗原快篩(含家用)/PCR陰性，可於比賽期間暫時免戴口罩，若無法提出以上證明者，比賽時須全程配戴口罩；入場評審、工作人員及觀眾則須全程配戴口罩。