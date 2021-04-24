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台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！友驚：同歸於盡太激烈

▲鄭男臉書顯示他樂在工作，並標榜專業，從照片中他開朗笑容來看，看不出是會犯下殘忍兇案之人。（圖／翻攝自臉書）

▲友人指行兇的鄭男熱心大方，本業是土木泥作工程，也熱愛國標舞，曾是新營體育會競技舞蹈委員會的副主委，竟為工程糾紛犯下血流滿地的槍擊命案並「同歸於盡」，令人訝異。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南鄭姓包商與林姓保母因房子建造工程糾紛，前往善化林女住處，先行刑式槍殺林女後，再自戕身亡，鄭男經營工程行，專包大小修建工程，近來受聘擔任新營區體育會競技舞蹈委員會副主委，活躍新營國標舞界，給人熱心大方形象，如今為昔日工程款糾紛，竟採「同歸於盡」激烈手段，令認識他的人都大感訝異。

▲鄭男臉書顯示他樂在工作，並標榜專業，從照片中他開朗笑容來看，看不出是會犯下殘忍兇案之人。（圖／翻攝自臉書）

47歲的鄭姓男子在新營區經營工程行，他承攬水泥、地磚、壁磚、房屋修繕改建等各類小大工程，鄭男臉書PO有很多他工作、參加社區活動、參加捐血公益及出席國標舞活動的各類照片及PO文，從他工作照片來看，似乎都以泥水改建等小型工程為主，規模並不大，但他似乎樂在工作，並標榜專業，從照片中他開朗笑容來看，看不出是會犯下殘忍兇案之人。

▲林女頭部中彈陳屍門口，血流滿地，檢察官初步相驗結果，頭部有2個彈孔，位在對側，有可能是子彈一進一出造成，惟尚未解剖無法確認。（圖／民眾提供，下同）

鄭男為人熱心大方，數前年曾因學習國標舞，而與新區地區國標舞界結緣，他參加新營區體育會競技舞蹈委員會，由於平常對該會活動十分熱心參與，所以被賴姓主委聘請他出任副主委一職，鄭男帶給其他會員的觀感良好，覺得他是好相處，深具有服務熱忱的人。

▲台南市善化民宅驚傳槍擊命案，鄭姓男子疑因工程款糾紛，心有不甘前往找林姓女子理論是，涉嫌槍殺林女後自戕雙雙身亡，善化分局封鎖現場蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據社交舞界人士指出，鄭男對國標舞有興趣，有在學習國標舞，但跳得並不好，之前也沒有參加比賽競技，但為人熱心，經常參與舞蹈競技活動，與他人互動良好，認識他的人只知他在做工程，看起來好像經濟狀況不錯，但並不了解他的真實背景。

警方初步調查鄭男槍殺林女後自戕的肇因，疑起於2018年9月與林女家簽訂房屋工程契約，總計480萬元整，約定好「拿錢沒有做賠一半錢」，林女家需給付100萬元訂金，而他分別完成地基施作、一樓RC施作、二樓RC施作時，林女家各應給付95萬元，完成土水部分時，林女家則應給付35萬元。

然而，林女家在2019年2月22日經台南市政府工務局勘驗後，便未支付任何款項，但下包連姓工人因急需用錢故停工，鄭男便另找連姓工人來施作；另外，鄭男在同年12月25日取得執照前，已自掏腰包給付泥作材料，墊付申請執照費，完成工程，惟張家不但未給付尾款，更要求他施作合約外的工程，而報酬總額480萬元，林女家僅付385萬，故提告要求張家給付95萬元尾款。

▲台南市善化民宅驚傳槍擊命案，鄭姓男子疑因工程款糾紛，心有不甘前往找林姓女子理論是，涉嫌槍殺林女後自戕雙雙身亡，善化分局封鎖現場蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林女家認為，該屋根本未興建完成，且過程中還一度停擺，他們曾寄發存證信函催促鄭男，要求10日內動工履行承攬契約，但雙方又在施作過程中，認知不同發生爭執，2019年9月還找來李姓里長協調，成立和解契約特別約定「驗收完工使用執照審合通過一個月內餘款25萬全數付清」、「70萬於3個月內視情況給予工程款！磁磚、欄杆、扶手都要中等上」、「若無法如期完工一天罰款5千元」，結果不久後，鄭男又自行停工，至今仍未完工。

台南地院勘驗相關事證後，認定鄭男未於期限內完工，已有違約情形，因此判鄭男敗訴，且得賠償82天的16萬4千元違約金給林女家，而鄭男上訴二審後，還得自付1萬8132元裁判費，目前還在審理中。

對官司一審敗訴，要不到工程尾款等種種情況，無疑對鄭男是打擊，可能嚴重影響到鄭男工程行之運作，鄭男疑因此對林女產生怨懟，從警方事後在鄭男自己開到林女住處現場的自小客車上，找到鄭男遺言筆記，疑似早有行兇後自戕之意圖來看，顯示鄭男「同歸於盡」的態度堅決，並早有謀畫，而鄭男遺留現場的作案手槍，很可能是為此行兇犯案而特別準備，惟相關案情仍有待檢警進一步查證釐清。

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