觀察／賴清德挺凱道遊行「大加碼」　2030道路死亡降30％→50%

▲民進黨主席賴清德今天率隊出席凱道遊行活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

「還路於民」大遊行今（20日）登場，藍綠白總統參選人冒雨力挺，各陣營拚場，卻也各自遇上突發狀況，民進黨賴清德遊行時挨嗆「政治作秀」，國民黨侯友宜上台致詞時也被噓，場面一度尷尬。值得注意的是，賴清德作為執政黨代表，當眾簽署「2023台灣行人宣言」，承諾支持「交通零死亡」願景，立場相較行政部門力推的「行人交通安全政策綱領」更進一步。

賴清德今天下午率隊出席遊行活動，罕見地沒穿西裝，改著墨綠色POLO衫、皮革休閒鞋，頂著「濕髮」遊行約500公尺後，在維安人員簇擁下搭車離開，而包括民進黨立委林楚茵、洪申翰、莊瑞雄、羅致政、吳琪銘、立委參選人許淑華、李坤城、吳沛憶、吳崢、何博文、王閔生、彭俊豪、曾聖凱等數十名政要均參與遊行，表達對於「還路於民」訴求的支持。

賴清德上台致詞時談及，身為執政黨的一員，同時也是總統候選人（參選人），有責任聆聽社會大眾的意見，更有義務落實每一項寶貴的建言，實質改善台灣的交通安全；他呼應「行人交通安全政策綱領」內容說，明年年底前將優先完成全國600個危險路口、路段的改善，並宣示支持遊行訴求的「台灣行人路權宣言」。

相較行政部門提出「行人交通安全政策綱領」內容，主要重點包括「道路交通安全基本法」草案、成立院級交通安全會報，並鎖定全台600個危險路口優先改善，期盼2030年前交通事故死亡人數能下降30%；民團提出的「台灣行人路權宣言」聚焦交通零死亡願景、融入無障礙設計、普及公共運輸、行人與自行車成為城市主體等願景，而賴清德今天也透過致詞及媒體聯訪時兩度重申，期盼2030年道路死亡降低50%、2040年達到「零死亡」的目標。

對比民眾黨總統參選人柯文哲、侯友宜則未親自參與遊行，致詞後即離場，賴清德今天隨著遊行隊伍步行約500公尺，表達支持，然而遊行期間依舊發生小插曲，當賴走在公園路、行經台大醫院捷運站附近時，因屢屢停下來讓媒體拍照，引發路邊行人不滿批評「100公尺拍一次喔？到底是來遊行還是來拍照的啊？」在接近襄陽路口時，又有一名民眾逼近維安封鎖線，高聲怒嗆「賴清德政治作秀！」幸好未進一步擴大衝突。