南投縣府指中央防災經費不足　陳吉仲：近八年補助全國最高

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，災後重建連日引發中央與地方之爭，南投縣副縣長王瑞德指中央給的防災經費不足，國民黨團也批評行政院救災不力、農業部對農損勘災更是「從嚴從慢」。農業部長陳吉仲今（16）日回應，南投為防災減災重點地區，近8年治山防災經費為全國最高，這次風災發生後，就以最快速度公告仁愛鄉所有農產品均納入災損補助，強調救災沒有中央、地方與政黨之分。

陳吉仲今出席2023海宴水產精品頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，針對南投縣府指稱，向中央爭取該縣治山防災經費常被打回票，陳吉仲表示，南投縣一直是防災減災重點地區，根據農村水保署統計，近8年投入南投縣治山防災經費約37.99億元（其中仁愛鄉5.41億元），是全國獲得最多補助經費的縣市，不會因為王副縣長的發言，就減少投入，會持續關注地方災後重建需求。

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至於國民黨團指控農業部對南投農業勘災「從嚴從慢」，陳吉仲表示，先前已經多次說明，風災過後隨即率領相關團隊到南投勘災，並用最快速度公告仁愛鄉所有農產品均納入現金災害救助，同時也考量公所人力，把原本要耗費好幾個月的農損現勘，一律改為免勘處理，幫助農民早日復耕，以免影響生計。

陳吉仲強調，農業部已經用最快時間協助災區農民復耕、重建家園，希望國民黨相關立委對救災情況不瞭解，請第一時間和農業部接洽，也呼籲各界多關心土地永續，尤其面臨極端氣候影響時，中央地方與民間單位如何整合共同救災。