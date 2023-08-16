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「石斑魚粥」用泡的！農業部嚴選20項水產品　提供秋節送禮選擇　

▲業者開發沖泡即食的「龍膽石斑魚粥」，口感逼近新鮮魚粥。（圖／記者楊惠琪攝）

▲業者開發沖泡即食的「龍膽石斑魚粥」，口感逼近新鮮魚粥。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中秋節將至，農業部今（16）日舉行「2023海宴水產精品頒獎典禮」，從國內逾百件水產加工製品，評選出20件得獎作品，鼓勵國人多選購做為秋節禮盒。有業者以國產龍膽石斑開發沖泡即食的「龍膽石斑魚粥」；還有採用台南在地食材西瓜綿和虱目魚的「西瓜綿虱目魚湯」調理包。

農業部漁業署指出，本屆評審從逾百件參賽產品嚴選出20項健康安全、創新多元的海宴精品，均是通過CAS、HACCP、TQF、TAP、ISO22000等至少一項以上驗證的產品，使用漁產涵蓋遠洋、近海捕撈及在地養殖等，即日起至9月30日可至電商購物品台「鱻魚購－海宴水產精品專區」訂購。

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隨著國人飲食需求多元，本屆得獎作品不少是以即食調理、加熱烹調為主，像是經高壓滅菌處理的「龍膽石斑魚粥」，是國內少見的沖泡米產品，只要熱水沖泡8到10分鐘即可吃到含有龍膽石斑魚塊、國產米粒的鮮魚粥。業者表示，沖泡石斑魚粥與新鮮魚片粥口感相當，還原度高達95%，目前訂價每杯150元內，已和全家、7-11洽談上架事宜。

今年選出的人氣商品還有選用台南古早味食材西瓜綿，以及在地生產的虱目魚肚製成的「西瓜綿虱目魚湯」調理包；還有以專業比例調和百香果汁及魚鱗粹取物，製成的「全鱗淬膠原蛋白吸凍飲」，創意度獲評審一致肯定。

農業部長陳吉仲出席典禮指出，國內漁產豐富多元，為鼓勵更多業者開發水產精品，農業部已編列2億元經費，要讓台灣水產品行銷國際，開拓國際市場。此外，為維持農漁產品到消費者手上保持新鮮好品質，農業部已投入逾百億元在冷鏈相關計畫，並已再向行政院額外爭取40億元預算，呼籲有需要的縣市、業者可向農業部申請。

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