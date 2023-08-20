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中國工程師拒寫博弈遊戲　遭囚禁凌虐「拔掉14顆牙」全身損傷88%

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲中國一名軟體工程師拒絕編寫博弈遊戲，遭凌虐拔掉14顆牙...（示意圖／取自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名軟體工程師2020年1月赴越南工作，不料因拒絕編寫博弈遊戲，慘遭囚禁虐待，還被活生生拔掉14顆牙齒，直到2年半後才獲救，然而身體損傷已高達88％。8月17日，越南河內市人民法院對3人判刑，但仍有1人在逃，目前警方已發布通緝。

根據陸媒《九派新聞》報導，46歲受害男子房立敬是一名軟體工程師，由於做生意遇到困難，因此在2020年1月14日來到越南發展，並在年中結識了黃姓男子。經過協商，黃男請他製作網路遊戲，作為回報，房立敬將獲得20％的利潤。

不過，直到2022年初，房立敬仍未編寫出一款可以成功運行的遊戲，也拒絕編寫博弈遊戲，於是黃男便找來王男、範男2名同夥，打算通過囚禁、毆打的方式逼迫，讓房早日就範。同年3月13日，在黃的指示下，2名同夥脅持房男，將人帶到河內嘉林縣一處公寓內。

一行人為了逼迫房立敬寫出遊戲，不僅在公寓內安裝攝影機，還多次輪流使用錘子、釘子、刀子、電棍等工具殘忍凌虐，每天毒打房男，甚至用鉗子拔掉了他14顆牙。有時候，3人會用電鑽威嚇，也不允許房男吃魚、肉等營養食物。

折磨過程中，為了不讓左鄰右舍聽到房立敬的慘叫，3人還會用擴音器大聲播音樂。不過，儘管遭受非人折磨，房男仍然拒絕編寫博弈遊戲。2022年6月，黃姓主嫌又雇了一名李姓男子來打掃、煮飯，同時參與對房男的嚴刑拷打。

2022年7月，當地警方接到疑似非法拘禁的報案，立刻突擊救出房立敬，並將人送往醫院治療，然而房男的身體損傷程度已高達88％。事後，王、範、李3名共犯相繼投案或被捕，但黃姓主嫌仍在潛逃，目前已被警方通緝。

根據越南《Vietnam Posts》、《vietnamnet》等新聞網報導，今年8月17日，河內市人民法院以「故意傷害罪」和「非法拘禁罪」分別判處王男有期徒刑24年、範男有期徒刑22年、李男有期徒刑12年。至於在逃的黃姓主嫌，將待逮捕歸案後再行審理。

目前李男已經賠償3000萬越南盾（約新台幣4萬元）給房男。

▼3名共犯分別被判刑，唯獨黃姓主嫌仍在逃。（圖／翻攝自九派新聞）

▲▼中國工程師拒寫博奕遊戲　遭囚禁凌虐「拔掉14顆牙」全身損傷88%。（圖／翻攝自九派新聞）

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