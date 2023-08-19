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柬埔寨台囚被劫仍在逃　7嫌落網「疑是美國黑幫」！警曝精心布局

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲蒙面歹徒闖入診所後，持槍威脅武警。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨17日發生一起劫囚案，因販毒遭判52年重刑的台籍陳姓囚犯，當天到牙醫診所戒護就醫時，突然有5名蒙面歹徒持槍闖入，並在打傷武警後，被強行帶走。在短短一天後，柬埔寨警方宣布，劫囚的7名嫌犯如今已全部落網，但被劫走的陳男仍在逃。

據《柬中時報》報導，柬埔寨警察總署副總監莫基都19日表示，警方在案件發生後，接到了內政部長蘇慶的命令，對此案展開全面調查，並在17日晚間至18日凌晨，於金邊先後捕獲7名嫌犯。

莫基都指出，落網的6名男子皆為柬裔美國公民，而另一名女子則是持美國護照的華裔，「他們居住於美國洛杉磯、長灘市等，此番漂洋過海，是專門來柬埔寨劫囚的」。初步調查顯示，這群劫匪早在2個月前便已決定劫走囚犯，並在半個月前來到柬埔寨，精心策劃整個計畫。

《柬中時報》從警方取得的可靠消息顯示，被劫走的台籍陳姓囚犯是這起案件的幕後首腦。此前，有報導揭露陳男長期在獄中用手機遠端操控事業，還曾指揮獲釋獄友到台灣接運毒品，相信這次的劫囚案是他找到一名柬埔寨男子來協助策劃與購買槍械。

警方透露，負責行動的是一群柬裔美籍男子，警方懷疑他們在美國是黑幫分子，而劫走囚犯當天，在醫院外至少還有6名西班牙男女負責接應。莫基都表示，被劫走的陳男現在仍在逃，而柬埔寨警方正與鄰國警方密切合作。

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