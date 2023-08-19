病母彌留想請假！主管嗆「要辭職嗎」拒絕　泰女錯過最後一面淚崩

▲泰國一名女子因母親病重向主管請假，卻慘被拒絕，導致她錯失見母親最後一面的機會，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名在知名飯店工作的女子因母親病重彌留，而向主管申請假期，不料毫無同情心的主管不僅駁回了她的申請，還警告她若是請假，回來就要立刻辭職，引發網友熱議。

綜合當地媒體報導，這名女子日前在Facebook公開自己與主管的聊天紀錄，聲稱她在母親病重時，曾向主管請假，以便回家照顧可能活不了多久的母親，不料卻被主管拒絕，要求她立刻回來上班。

不久後，她再次傳訊息給主管，表示她的母親已去世，希望能請假回家處理後事。令人震驚的是，主管在回覆她的訊息中寫道，「要辭職是嗎？辦完事了回來簽辭職信」，讓女子非常無奈。

女子事後在網上發文，除了抱怨主管缺乏同理心外，也詢問網友「我到底做錯了什麼」，引發熱議。不少網友對主管的行為深感憤怒，除了在網上痛罵對方「黑心」外，也湧入女子工作的InterContinental Khao Yai Resort官網留下一星負評。

FB InterContinental Khao Yai Resort ออกแถลงการณ์ เสียใจอย่างสุดซึ้งและพร้อมให้การสนับสนุนน้องพลอยและครอบครัว เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและเหตุการณ์อันน่าโศกเศร้านี้ไปให้ได้อย่างเข้มแข็ง… pic.twitter.com/1KeMwKPm3X — BrandAge (@BrandAge_Online) August 17, 2023

目前，女子工作的飯店已介入此事，要求相關主管停職接受調查，而泰國勞工部長喬姆克林（Sucha Chomklin）也下令部門調查此案。女子在接受媒體採訪時也透露，自己因為請不到假，只能透過視訊方式見母親最後一面，讓她遺憾不已。