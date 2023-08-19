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七夕情人節送禮表心意首選　新北八里心型柚限量400顆開賣

▲七夕情人節送禮表心意首選 新北八里心型柚限量400顆開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局推薦淡雅清香心型柚來傳達真誠愛意。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

七夕情人節將至，新北市政府農業局推薦獨一無二的淡雅清香心型柚來傳達真誠愛意。八里區農友於每年5月精挑細選表面光滑、色澤均勻的飽滿文旦柚進行套框，產出心型柚。除了情人間表達愛意外，也可以與親人朋友分享，象徵保祐平安。即日起八里區農會限量推出400顆、每顆380元，一顆即享免運優惠，快至「小農電鋪直銷站」訂購可愛討喜心型幸福柚。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，農會致力於協助農友銷售文旦柚，為了創造市場區隔及提高文旦柚價值，於11年前開始嘗試種植心型柚。除了辦理研習課程鼓勵農友種植，更免費提供帶有LOVE、雙心箭、囍等特殊字樣的塑型模具讓農友使用。不少農友陸續投入心型柚的栽植，而農友褚繼華就是其中一個。

▲七夕情人節送禮表心意首選 新北八里心型柚限量400顆開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲即日起八里區農會限量推出400顆、每顆380元。

今年57歲的褚繼華15年前決定離開服務業，返鄉接手經營父親褚萬成的柚子園，剛接手時因父親年紀老邁無法耕種，只能自己慢慢摸索，為了精進栽植技術，褚繼華積極參與八里區農會相關培訓課程，到南部與柚農進行知識交流，現在已成為文旦柚評鑑比賽的常勝軍，於110年獲得新北市文旦柚評鑑貳等獎。同時也創立小農品牌「褚家柚油園」，種植面積達1甲地，園區約300株文旦柚樹。

褚繼華表示，10年前對八里區農會研發出的心型柚有極大興趣，開始與農會合作種植。每年5月在柚子果實約長成雞蛋大小時挑選表面光滑、色澤均勻的文旦柚套上不同字樣的外框塑型。過去心型柚的成功率只有5、6成，不斷嘗試後發現，在小果期須挑選果梗超過0.8公分的柚子來塑型。今年成功率達8成，外型更加精緻。限量版心型柚已經正式上市，送禮自用兩相宜，歡迎民眾至小農電舖直銷站訂購。

▲七夕情人節送禮表心意首選 新北八里心型柚限量400顆開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲八里區農友褚繼華於每年5月精挑細選表面光滑、色澤均勻的飽滿文旦柚進行套框，產出心型柚。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，透過辦理文旦柚行銷推廣及評鑑，並協助農友創立品牌及產品創新，實質提升農友效益。除了已經開賣的心型柚，果肉Q彈、果香濃郁的八里文旦柚預計於8月底開始採收，即日起民眾可上「小農電舖直銷站」預購，今年更推出中秋文旦柚早鳥方案全館免運、消費滿兩千送柚香焦糖爆米花一罐及滿萬送心型文旦柚一顆等三重優惠。

▲七夕情人節送禮表心意首選 新北八里心型柚限量400顆開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲▼除了情人間表達愛意外，也可以與親人朋友分享，象徵保祐平安。

▲七夕情人節送禮表心意首選 新北八里心型柚限量400顆開賣。（圖／新北市農業局提供）

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