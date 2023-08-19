▲新北市圖板橋四維分館啟用，兒童閱覽室打造森林系氛圍。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

經過11個月的改裝整建，位於公園內的新北市立圖書館館板橋四維分館於18日重新啟用，以清新森林系風格打造，同時「升級」兒童閱覽室，希望帶給讀者自然、舒適、貼近森林的愜意感，讓父母與小朋友都能從生活中體驗學習，創造更多美好的親子閱讀時光。

清新的綠色調搭配富含大自然氣息的木質書架，營造森林系的恬靜氛圍，坐落於板橋四維公園中的四維分館全新改裝開幕，最大的改變便是針對新世代爸媽的需求，「升級」兒童閱覽室，以全方位閱讀為考量。同時結合美國慧智文教基金會與公共圖書館新北分區資源中心，提供多達1萬3000冊的兒童外文圖書，讓各年齡層的小朋友都能找到適齡的閱讀書籍；更設置「嬰幼兒雙語學習專區」，讓爸爸媽媽可以透過陪孩子讀英文繪本，與孩子共同享受「玩」英文的樂趣。

新北市長副市長朱惕之表示，閱讀是學習的出發點，透過親子陪伴閱讀英文繪本，可以從小為孩子儲備紮實的英語力。為推廣閱讀風氣，提升市民英語力，強化國際競爭力，板橋四維分館重新裝修後，特別為親子打造雙語閱讀的環境，並且與美國慧智文教基金會合作，為孩子推薦適合閱讀的英文書籍，希望讓孩子可以從小愛上英文與閱讀。

歡慶重新開館，以及迎接即將到來的開學，板橋四維分館特別推出一系列兒童外文學習活動，8月23日、8月25日、9月10日「親子共讀SO EASY」將教導爸爸媽媽如何透過親子共讀啟發孩子對英文的興趣；8月22日、8月29日「英語繪本戲劇體驗營」則以繪本故事結合戲劇演出，提升孩子的英文能力。

另外，8月19日、8月26日 、9月2日「美語地球村」研習活動，讓孩子透過活潑有趣、生活化的方式學英文。8月24日、8月26日「童話王國研習班」則是結合童話故事的親子烘焙與紙藝DIY，另外8月至12月最後一周周三下午，還有免費的「英語一把罩」課後陪讀服務，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話「02-2252-1933」。