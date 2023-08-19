證實曾與謝典林密會談郭柯合　柯文哲：清楚表明「不可能！」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲傳出與彰化縣議長謝典林密會談郭柯合，柯19日下午出席雲林台灣選哲之友會成立大會時證實，確實有談到郭柯合，「但當時就很清楚跟他講說，已經走完民眾黨的程序，也不能辜負自己黨員的期望，所以郭柯配是不可能的」。

柯文哲說，和謝典林議長認識已經很多年了，謝是學生楊弘仁介紹的，所以認識他已經很多年，「他最近也接籃協的理事長，所以瓊斯盃他有邀請我去參加，不管是開球或閉幕，後來我看時間上可以去參加他的閉幕典禮，就這樣」。

至於有沒有問到郭柯合作的事，柯文哲說，他有提及，但是當時就很清楚跟他講說，已經走完民眾黨的程序，也不能辜負自己黨員的期望，所以郭柯配是不可能的。

另外，鴻海集團創辦人郭台銘拋出辯論，似乎國民黨、民進黨都衝著柯你而來？柯文哲笑說，「根據我在台灣政壇的經驗，沒有人打你就表示你不重要，每個人都打你的時候，就表示你的威脅性是最大的。」

至於目前民調排名第三，柯文哲說，民調本來就會變化，這個就是看一看、繼續做，「不過我覺得這陣子假民調會很多」；他表示，每次都講說不管選舉或是執政，對他來講都是一個改變政治文化的社會運動，所以就按照步調繼續往前走。