解放軍在台海周邊軍演　邱臣遠：民眾黨主張「備戰而不求戰」

▲邱臣遠。（圖／記者黃國霖攝）



記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德日前出訪巴拉圭期間過境美國紐約與舊金山，引發中國強烈抗議，今日宣布將在台海周邊組織海空聯合軍演，將對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。對此，民眾黨立委邱臣遠19日表示，台灣是民主國家，政治與社會本就有多元意見，任何的軍事威脅及外交或經貿打壓，都只是傷害兩岸關係發展，強調民眾黨主張「台灣自主，兩岸和平」，備戰而不求戰。

邱臣遠認為，雖然過去總統蔡英文出訪、美國重要政治高層人士來台等，都會引起中共抗議及軍演，但由於中國大陸內部經濟問題引起民怨，軍演是否是為了轉移內部不滿？還是針對美日韓三國領袖峰會？或是因賴清德過境美國？國安單位應確實掌握清楚及情勢發展，執政當局絕不能誤判。

「軍演就如中國大陸商務部新聞發言人日前宣佈對台貿易壁壘調查最新進展，將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。」邱臣遠指出，他衷心希望中共當局思考清楚，這是兩岸關係改善的方法嗎？台灣是民主國家，政治與社會本就有多元意見，任何的軍事威脅及外交或經貿打壓，都只是傷害兩岸關係發展。

至於國防部譴責解放軍此不理性挑釁行為，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，以捍衛中華民國主權的聲明，邱臣遠則表態肯定，並強調民眾黨主張「台灣自主，兩岸和平」，備戰而不求戰。