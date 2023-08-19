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伊甸早療兒畢業典禮　大秀酷炫籃球舞蹈博得全場掌聲

▲▼ 伊甸嘉義早療畢業典禮，畢業生小益與大家表演酷炫籃球秀 。（圖／伊甸基金會提供）

▲ 伊甸嘉義早療畢業典禮畢業生小益過去曾領有身心障礙證明 。（圖／伊甸基金會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

伊甸基金會嘉義早療中心19日於嘉義北榮教會舉辦一場另類的畢業典禮，三名慢飛天使畢業生，以華麗酷炫的球風吸引眾人目光，在校生更結合感統課程的成果發表，完美詮釋「武術、體操、拳擊」體能三項的舞蹈律動，全場35名慢飛天使一連串精采可期的表演，帶給大家滿滿的驚喜與感動，全場掌聲、歡呼聲不斷，更為現場觀眾締造深刻的回憶。

有別以往畢業舞台劇的呈現，今年伊甸嘉義早療中心第21屆的畢業典禮，有股濃濃的熱血運動風，開場由中心的籃球隊隊長小益和隊友們，以三分鐘精采熱血的籃球秀為活動揭開序幕，看到自信帥氣的小益和隊友們，在舞台上發光發熱，很難想像兩年前的小益，沒有口語能力，常用尖叫表達情緒，家人原以為進到一般幼兒園就讀後會有所改善，沒想到因情緒起伏大，專注力不集中…等因素無法融入團體，最後經醫生評估為輕度智能障礙的小益，來到伊甸早療中心接受各項早療課程。

▲▼ 伊甸嘉義早療畢業典禮，畢業生小益與大家表演酷炫籃球秀 。（圖／伊甸基金會提供）

「火爆浪子」是伊甸老師們對小益的形容詞，猶記二年前的他，不開心就會躺在地上耍賴大哭，課堂中還會恣意離開座位，為了讓小益成功融入團體生活，伊甸教保老師從生活中鼓勵小益勇於語言表達，現在的小益是老師得力的小班長，樂於幫助學弟妹，整體來說，小益的口語表達、認知發展、社會互動等能力都突飛猛進，最令人開心的是，經醫生鑑定小益已不需要領身心障礙證明，可以進到小學普通班就讀，這對小益的家人來說，是全世界最珍貴的畢業禮物了。

「謝謝老師和同學，我會想你們！」畢業典禮當天小益和其他畢業生身為畢業生代表致詞，穩健大方的台風，字正腔圓的發音，在全場一百多名觀眾面前，一字一句表達心中的感謝。伊甸彰雲嘉區區長洪宏錡表示，從91年開始提供慢飛天使早期療育的服務，迄今邁入第21年，這幾年來服務超過14,000人次的遲緩兒，不僅幫助慢飛天使接受專業化療育，更為孩子及家長們注入滿滿的勇氣和希望，邀請全台民眾一起守護慢飛天使的成長路上，陪伴遲緩兒家庭快樂長大。

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