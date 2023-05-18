獨／曾是發展遲緩兒考上北一女　手繪筆記網熱賣「捐款做公益」

▲北一女學生謝昕恩手繪筆記，網上熱賣捐款做公益。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考倒數階段，台北市北一女中高一生謝昕恩趕在考前1個月，把國中3年寫下的歷史與地理科筆記，重新集結成冊印刷出版，在網路掀起搶購，她曾是發展遲緩的慢飛兒，兒時連話都說不清楚，靠著早療復健逐漸正常發展，還考取明星高中，也把筆記出版部分所得捐給伊甸基金會。

謝昕恩說，自己是108課綱首屆考生，實際上過考場後，深知考題與往年的差異，尤其課綱調整後，很多社會科教科書變成以主題式教學，她統整國中3年的上課筆記，重新編寫成以年代時序安排的重點摘要筆記，加上自己最弱的科目就是歷史、地理，更能清楚掌握考生準備考試的策略。

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為了趕在考前一個月出版上架，謝昕恩一邊應付繁重的高一課業，一邊重新謄寫、繪圖與製表，把國中三年的歷史與地理課程，濃縮成約50頁的精華筆記，從手繪地圖、地質構造、各種板塊與洋流分布等，都是她一筆一畫手工繪製而成。上架不到一周，首刷全部銷售一空，第二刷趕印中。





▲謝昕恩把國中三年的課程，濃縮成約50頁的精華筆記。（圖／記者楊惠琪攝）

謝昕恩說，國中會考本周就要登場，現在是重點複習、大量刷題目的黃金時間，搭配筆記式的重點摘要，把自己最不熟的地方補足，比地毯式複習還重要。

謝昕恩出版筆記還有一項公益計畫，儘管頂著明星高中學生光環，但她到了4歲時仍無法正常發音，經醫院診斷後發現口語發展遲緩，後來到伊甸基金會接受早期療育相關療程，到了國小學齡階段才慢慢正常發展。

謝昕恩的母親說，早期療育對很多慢飛兒來說，是可以勇敢往前的力量，與女兒討論後，決定把出版筆記所得，扣除成本後，部分捐給伊甸基金會，希望可以幫助更多發展遲緩的孩子。