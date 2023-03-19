唐寶寶幫倒垃圾走失…母飛奔派出所求助　警10分鐘找到人　

▲警方迅速尋獲走失的林男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名林姓慢飛天使，日前到住處附近的定點垃圾車倒垃圾，過了2小時卻遲未返家，林母十分焦急，直奔派出所向警方求助，員警受理後立刻出門協尋，在10分鐘內迅速找到林男，所幸人沒受傷，鬆了一口氣的林母不斷向員警表示感激。

台中市第三警分局表示，立德派出所員警朱國彰16日晚間9時許執行勤務時，1名林姓婦人（43歲）跑進派出所心急表示，兒子是個輕度唐氏症患者，平時生活都能自理，也會協助家務，晚上兒子到自家附近的定點垃圾車幫忙倒垃圾，卻遲遲沒見到兒子回家，2個小時過去，擔心兒子發生意外，趕緊報警處理。

朱國彰得知後，立即詢問林男衣著特徵，通報在外巡邏員警協助留意，並詢問鄰近派出所是否有接獲特徵相符的失蹤人口，但當下一無所獲。隨後朱員也到外頭協尋，幸運的是，不到10分鐘，就在距離林男住家附近約400公尺處發現林男，將其帶回派出所。林女見到心心念念的兒子平安無事，心中大石得以放下，十分感謝警方積極協尋。

▲林母見到兒子平安無事，放下心中大石。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方呼籲，家屬針對有走失之虞的親人或失智長輩，可於衣物明顯處縫繡可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，亦可帶易走失家人前往各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，如警方有接獲報案可即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。