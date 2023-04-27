興光日照中心長輩折造型汽球...暖贈慢飛天使　祖孫都快樂

▲南投醫院附設興光日照中心安排長者折氣球贈予遲緩兒童。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

衛福部南投醫院附設興光日間照護中心日前辦理造型氣球課，帶給長輩們許多歡樂，而長輩們將現場認真折的造型氣球，轉送給南投醫院兒童發展復健中心的小朋友們，孩童收到氣球後臉上掛滿笑容、老人家也成就感滿滿，「祖孫」都快樂。

興光日間照護中心的工作人員當天帶領長者們，從為氣球打氣、幫氣球打結，到折出可愛的動物及植物等造型，無論阿公阿嬤都很認真學習，深怕漏掉步驟而折不出成品；當作品完成後，阿公阿嬤們的臉上都露出笑容，除了將氣球帶回家送給孫子玩耍，大家也決定將造型氣球轉送給兒童發展復健中心的遲緩兒們。

護理長方心怡指出，興光日間照護中心有專業的照顧團隊，提供長者白天到日間照顧中心，但不過夜的照顧模式；服務內容包括長者健康管理、生活照顧、安全維護、備餐服務及營養照護、復能服務體適能肌力訓練、文康休閒活動、認知懷舊課程、沐浴服務、喘息服務、家屬教育及諮詢服務等，受託對象符合長照2.0規範，需設籍並實際居住南投市、草屯鎮、名間鄉及中寮鄉，符合者可向南投縣長照管理中心提出申請。

▲▼草屯碧洲里新設C級長照站揭牌。（圖／南投縣政府提供）

此外，65歲以上老人長輩超過1.8萬人的草屯鎮，碧洲里繼溝仔墘活動中心設置關懷據點、每周一提供長輩樂齡服務，25日也再於里集會所開辦C級巷弄長照站，周2到周5都提供用餐、樂齡課程等服務，讓全里老人關懷照顧服務更周延全面。

南投縣長許淑華當天專程前往碧洲里C級巷弄長照站揭牌，縣府社勞處長林志忠陪同出席，縣議員莊士傑、立委馬文君秘書陳啟昭、鎮長簡景賢、鎮代會主席陳文忠、代表沈玉貞、簡錫彬、簡木通、碧洲里長白淯錡及多位里長也都出席參加，典禮在小天使幼兒園小朋友精彩的太鼓表演串場下展開；許淑華與社區長輩親切互動同歡，鼓勵長輩們走出來與更多老朋友交流學習互動，達到減緩老化，也感謝承辦的友傑團隊協助縣府在第一線，幫助老人家活得更久更健康。