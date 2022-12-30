▲慢飛天使需要你！「聖家啟智中心」建物補強缺口大，急需各界伸出援手。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲跟著音樂擺動肢體，表演聖誕歌曲，他們是聖家啟智中心的慢飛天使。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

拿著小樂器敲敲打打，跟著音樂微微擺動肢體，他們是聖家啟智中心的慢飛天使，頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡，特地來到彰化與他們同樂，不僅把聖誕禮物一一送到每位慢飛天使手中，還陪他們畫聖誕樹，一起提前歡慶聖誕節！

▲▼頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡，到彰化把聖誕禮物一一送到每位慢飛天使手中。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「我覺得在聖誕節前夕，可以看到到這些孩子們天真燦爛的笑容，以及聽到他們純真的歌聲，我覺得這應該是所有當爸爸媽媽，或是我們這個社會非常期待有這樣子新生命的活力，我們和聖家啟智中心有非常多不同的合作，尤其在疫情期間，各個公益團體在募款上面，都有非常大的壓力，所以除了捐助之外，我們也邀請外部的一些網紅來陪伴孩子們，因為最重要的還是讓社會大眾，更加認識他們、協助他們，頂新和德文教基金會也扮演一個拋磚引玉跟號召的角色」。

▲▼聖家啟智中心在檢查中被發現耐震不足，牆壁出現裂痕、混凝土剝落、鋼筋侵蝕，還有滲透水，已經有危險疑慮。

聖家啟智中心對於慢飛天使來說，是最強大有力的後盾，但在今年的縣府例行安全檢查中，被發現耐震不足，必須盡快補強，聖家啟智中心主任劉嘉琪透露，「聖家啟智中心歷經88年的921大地震，我們又是地處於流沙的質地，所那時候的建構整個都已經被影響，檢測下來的結果是，除了裂痕、混凝土剝落、鋼筋侵蝕，還有滲透水，基本最重要的是耐震，已經有危險疑慮，所以這部分要趕快做耐震補強的工程」。

▲聖家啟智中心主任劉嘉琪透露，沒有改善的話，會遭到罰鍰，最嚴重可能面臨停業危機。

聖家啟智中心的耐震強化工程，評估需要接近700萬的經費，龐大的經費缺口，急需各界伸出援手，劉嘉琪「沒有改善的話，我們會遭到罰鍰，最嚴重的可能我們會停止服務，這部分都影響到孩子的受教權益，所以非常希望社會大眾，可以跟我們一起來幫助這些孩子，讓他們可以穩定的受教育，也可以讓我們的孩子跟工作人員，可以在安全的環境下工作跟學習」。

▲耐震強化工程需要接近700萬的經費，劉嘉琪呼籲大眾一起幫助孩子，讓他們可以穩定的受教育。

頂新和德文教基金會長期透過各種方式，支持聖家啟智中心，讓慢飛天使自己種菜、自己食用，今年聖家啟智中心也以兒童耕種採摘料理，入選食公益計畫，聖家啟智中心社工組長吳惠君指出，「身心障礙者的小朋友，在我們營養師長期的評估，都是缺鈣的狀態，所以我們希望說可以透過食物上的補足，吃對健康的產品，所以我們的園藝主要都是種植對補鈣有幫助的一些植物，加上他們自主自種，當可以採摘時，還會有一個園藝及烹飪的課程」。

▲▼聖家啟智中心社工組長吳惠君指出，食公益計畫讓慢飛天使自主自種，還有一些園藝、烹飪課程。

聖家啟智中心遇到疫情重創捐款，又突然出現建物補強經費缺口，處境是雪上加霜，耐震強化工程若是沒有在2024年8月1日前補強完畢，最嚴重將被迫停止服務，因此需要更多善心人士加入公益行列，助慢飛天使一臂之力，一起用愛，成為他們的最佳守護者。

財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心

電話：04-8374936、8338156

地址：彰化縣員林市光明里民生路50號

E-mail：santa.casa@msa.hinet.net

捐款資訊:

中國信託銀行-員林分行325-118095006

劃撥帳號-21527786

衛部救字第1111364539號(112年勸募字號)

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