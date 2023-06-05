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「童心」餐盒贈慢飛天使　嘉藥餐旅系挺公益慶畢業

▲嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，將4年所學的廚藝、飲調、烘焙等技巧化為愛心餐盒，將一盒盒充滿祝福心意，滿載美味的「童心」感恩愛心禮盒，贈送給瑞復益智中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，將4年所學的廚藝、飲調、烘焙等技巧化為愛心餐盒，將一盒盒充滿祝福心意，滿載美味的「童心」感恩愛心禮盒，贈送給瑞復益智中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

又到鳳凰花開畢業生離校之際，嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，顛覆以往傳統辦桌宴客的畢業成果展形式，改以將4年所學化為愛心餐盒，載滿祝福心意、美味的「童心」感恩愛心禮盒，贈送給瑞復益智中心，也親自到現場陪著這群多重障礙慢飛天使玩遊戲說故事，以最真誠與暖心的方式讓畢業成果展更有意義。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，將4年所學的廚藝、飲調、烘焙等技巧化為愛心餐盒，將一盒盒充滿祝福心意，滿載美味的「童心」感恩愛心禮盒，贈送給瑞復益智中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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此次的「童心」感恩愛心禮盒內容相當豐富，包含了幸運餅乾、曲奇餅、雪Ｑ誁、司康、香料油、咖啡包及花茶包，每項點心都是由餐旅系學生親手製作完成，為了保有點心的新鮮度，同學們特地在活動的前一天才開始製作包裝，隔天一大早便將餐盒送至瑞復益智中心。瑞復益智中心一直以來就是餐旅系固定關懷單位，平常就會不定時的分享烘焙選手們所製作的麵包、蛋糕，有空閒的時間也會去陪伴小朋友玩遊戲，讓他們的生活更加豐富多彩。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，將4年所學的廚藝、飲調、烘焙等技巧化為愛心餐盒，將一盒盒充滿祝福心意，滿載美味的「童心」感恩愛心禮盒，贈送給瑞復益智中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動總召張子辰同學說，為了答謝師長的栽培與教導，也希望在畢業前夕能將所學知識技能回饋社會，與同學商討規劃後，決定畢業成果展改以幫助弱勢的方式，也特地準備適合他們的遊戲及故事來陪伴他們短暫的一個下午，看著小朋友吃點心滿足的模樣，就是他們最大的滿足及動力，施與受都充滿喜悅。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，將4年所學的廚藝、飲調、烘焙等技巧化為愛心餐盒，將一盒盒充滿祝福心意，滿載美味的「童心」感恩愛心禮盒，贈送給瑞復益智中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

負責指導老師鄧杞祝表示，同學從三年級開始籌備規劃，當中經歷過疫情高峰到結束，從線上開會到實體製作，除了訓練同學的團結及溝通能力，讓他們在大學畢業前有更不同的體驗，將每一份的愛心餐盒化作一個祝福，送給瑞復益智中心的慢飛天使，這也是大學生應盡的社會責任，他們能以實際行動力挺公益，深深感到驕傲與自豪。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系畢業生，將4年所學的廚藝、飲調、烘焙等技巧化為愛心餐盒，將一盒盒充滿祝福心意，滿載美味的「童心」感恩愛心禮盒，贈送給瑞復益智中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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